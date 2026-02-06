În declarații acordate televiziunii de stat din Polonia, Waldemar Zurek l-a acuzat pe ambasadorul american de o atitudine „complet frivolă” și a dat asigurări că țara sa „nu va ceda niciunui șantaj”.

Ministrul polonez a comentat astfel un mesaj postat de Tom Rose pe rețelele de socializare în care, deranjat de polonezii care i-au cerut să se întoarcă în țara sa, ambasadorul a sugerat retragerea personalului militar american. „Ar trebui oare să ne luăm și soldații, și echipamentul?”, s-a întrebat el retoric.

Ambasada SUA la Varșovia a întrerupt relațiile cu șeful Parlamentului polonez

Criticile și cererile de a pleca din Polonia au venit în urma anunțului făcut de Ambasada Statelor Unite la Varșovia precum că a rupt relațiile cu președintele Parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, al doilea om în stat, după ce acesta a refuzat să sprijine nominalizarea președintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

Wlodzimierz Czarzasty, șeful Parlamentului polonez și al doilea om în stat Foto: Profimedia

Anunțul misiunii diplomatice americane a fost urmat de un schimb de replici între ambasador și premierul polonez Donald Tusk, care i-a transmis lui Tom Rose că „aliații trebuie să se respecte reciproc, nu să-și țină prelegeri reciproce”.

Șeful Parlamentului polonez nu l-a susținut pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace

La rândul lui, ambasadorul i-a spus joi președintelui Parlamentului polonez că „insultele sale scandaloase și nejustificate la adresa președintelui Donald Trump” au afectat grav „excelentele relații” dintre Washington și Varșovia.

„Nu vom permite nimănui să afecteze relațiile dintre SUA și Polonia sau să-l trateze cu lipsă de respect pe președintele Donald Trump, care a făcut atât de mult pentru Polonia și poporul polonez”, a insistat el.

Această reacție a venit după ce Wlodzimierz Czarzasty, membru al Partidului Stângii, a anunțat luni că a respins cererea omologilor săi americani și israelieni de a sprijini nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace, deoarece, în opinia sa, președintele Statelor Unite „destabilizează” instituțiile internaționale și „încalcă dreptul internațional”.

Un congresmen republican a cerut demiterea ambasadorului Tom Rose

Ministrul Waldemar Zurek a îndemnat cetățenii și opoziția să „fie uniți ca un zid” în apărarea șefului Parlamentului polonez.

Poziția ambasadorului american la Varșovia a atras critici chiar și la Washington, unde congresmenul republican Don Bacon a cerut destituirea sa.

Tom Rose (63 de ani), un fost jurnalist, este ambasador al Statelor Unite în Polonia începând din noiembrie anul trecut. Înainte de a prelua postul, el l-a criticat pe Donald Tusk și și-a exprimat sprijinul pentru partidul ultraconservator Lege și Justiție, aflat în opoziție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE