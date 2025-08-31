Prințesa Marie Caroline von und zu Liechtenstein s-a căsătorit în aplauzele oamenilor. Tânăra de 28 de ani i-a spus „da” lui Leopoldo Maduro Vollmer (34 de ani), un manager de investiții din Venezuela, sâmbătă, în Catedrala din Vaduz, după cum a anunțat Casa Princiară.

The Hereditary Prince of Liechtenstein and his daughter, Princess Marie Caroline of Liechtenstein, arrived for the wedding of his daughter to Leopoldo Maduro Vollmer at Cathedral of St. Florin in Vaduz, Liechtenstein today 📹 lascasasreales / Instagram pic.twitter.com/zQ3KBJ7Urx — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) August 30, 2025

Mireasa a purtat o rochie lungă, albă, cu broderii și mâneci bufante. După ceremonia religioasă, a urmat o recepție la castelul Familiei Princiare.

De această dată, a fost neobișnuit faptul că o prințesă s-a căsătorit cu un om din afara aristocrației, a declarat Lisbeth Bischof, expertă în probleme de nobilime la ORF. În mod normal, se întâmplă invers.

Tabloidul elvețian Blick a descris-o pe tânăra de 28 de ani drept „cea mai bogată prințesă a Europei”. Casa Princiară este considerată extrem de înstărită datorită băncii sale și deținerii de proprietăți imobiliare și păduri.

Actualul șef de stat al monarhiei constituționale ereditare este Prințul Hans-Adam al II-lea. Cu o suprafață de 160 de kilometri pătrați, principatul din inima Alpilor are doar jumătate din dimensiunea Bremenului și aproximativ 40.000 de locuitori.

