Dani a petrecut aproximativ două luni construind uriașa perucă. În total, materialele folosite au costat aproximativ 2.681 de dolari.

Peruca a fost dezvăluită la deschiderea expoziției „Studios: 2022 la ACE Gallery”, una dintre cele mai mari galerii de artă contemporană din Adelaide, în uralele spectatorilor.

New record: Widest wig – 2.58 m (8 ft 6 in) achieved by Dani Reynolds (Australia)



Dani created the substructure out of a bike helmet, PVC pipe, pool noodles, cable ties and aluminium rods, then covered this structure with brown fabric and clip-in hair pieces. pic.twitter.com/qRLfXBdfqq