Tânăra de 31 de ani din Adelaide a povestit că, inițial, medicii au crezut că au găsit o tumoare pe uterul ei, dar acele rezultate s-au dovedit a fi false, astfel că a trebuit să aștepte pentru a afla care ar fi, în realitate, problema.

O femeie din Australia a aflat că are cinci organe în plus. „Nu poți avea încredere într-o scanare”

Australianca a spus că a trecut prin „cea mai mare durere” pe care a trăit-o vreodată și că mama ei a fost cea care a dus-o la spital.

„Imediat au făcut o scanare și au văzut un uter și o formă de mărimea unui bulgăre lângă el. Așa că automat au crezut că este o tumoare”, a explicat ea.

Într-un final, Mel a făcut o scanare laparoscopică și a aflat adevărul. S-a dovedit că avea în esență două utere, patru ovare, două coluri și chiar un rinichi în plus.

„Morala poveștii este că nu poți avea întotdeauna încredere într-o scanare. O scanare nu va arăta totul, altfel totul ar fi apărut și nu ar fi durat atât de mult. Am aflat că am două utere, patru ovare, două coluri – în esență două vagine. Am și trei rinichi, așa că presupun că poate aș fi putut avea o soră geamănă”, a spus tânăra.

Chinuită și de endometrioză

Descoperirea că are cinci organe suplimentare a fost o surpriză pentru Mel, care de atunci a trecut prin operații pentru a le elimina pe cele suplimentare. Unul dintre utere și două dintre ovare deja au dispărut.

Însă acestea nu au fost singura sursă a durerii ei, deoarece mucoasa uterului indica endometrioza, care a fost un factor uriaș în durerea pe care a trăit-o.

