Cea mai mică bere fără alcool din lume

Carlsberg a creat o bere fără alcool care măsoară doar doisprezece milimetri înălțime și conține 0,005 centilitri de bere, echivalentul unei singure picături. Sticla este mică cât un bob de orez, completă cu etichetă Carlsberg și capac sigilat, simbolizând consumul moderat și responsabil.

„Pentru a promova consumul responsabil de alcool, prezentăm cea mai moderată idee a noastră. Cea mai mică bere din lume conține doar o douăzecime de mililitru și este atât de mică încât este ușor de ratat. Dar mesajul este mult mai amplu: vrem să le reamintim oamenilor importanța consumului responsabil”, spune Casper Danielsson, director de comunicare la Carlsberg Suedia.

Cea mai mică sticlă de bere din lume este cât o boabă de orez și are doar o picătură de bere fără alcool

Cum a fost creată mini-sticla de bere

Proiectul a reunit experți și companii specializate:

  • RISE, institut suedez de cercetare, a realizat umplerea sticlei cu capilare de precizie;
  • Glaskomponent a dezvoltat sticla;
  • Åsa Strand, artist miniaturist, a creat capacul, eticheta și colorantul;
Berea fără alcool a fost preparată la fabrica experimentală Carlsberg din Falkenberg, Suedia.

„Realizarea și aplicarea culorii, a capacului și a etichetei pentru o sticlă înaltă de doar doisprezece milimetri a fost incredibil de dificilă și foarte distractivă. Nu exista o metodă consacrată de a face acest lucru, dar cu precizie, răbdare și creativitate am reușit să funcționăm”, explică Åsa Strand, artistă în miniatură.

Studenții provocați să creeze o bere și mai mică

Carlsberg și Tekniska Högskolan Studentkår organizează un concurs pentru studenții universitari din Suedia, invitându-i să creeze o bere și mai mică. Premiul include 10.000 SEK (aproximativ 900 euro) și o vizită la Laboratorul de Cercetare Carlsberg din Copenhaga.

„La fel ca și Carlsberg, noi, studenții, ne concentrăm de obicei pe marile întrebări. Dar știm că putem evolua și mai mult și din provocările mai mici și mai dificile sau, așa cum le-ar numi KTH, probleme dificil de rezolvat. Sunt încântată să văd cum vor aborda studenții KTH această problemă”, spune Lydia Boij, președinta Tekniska Högskolans Studentkårer.

Cea mai mică sticlă de bere din lume este cât o boabă de orez și are doar o picătură de bere fără alcool

Un simbol al consumului responsabil și al inovației

Mini-sticla lansată în Stockholm urmărește să stimuleze dezbateri privind consumul responsabil, fiind și un exemplu de inovație tehnologică și creativitate:

„Unii ar putea crede că sticla nu există sau că imaginile sunt generate de inteligența artificială. Dar, de fapt, este produsul măiestriei, inovației și al unei colaborări strânse între noi și mai mulți experți”, subliniază Casper Danielsson.

Carlsberg a introdus berea fără alcool de 20 de ani, iar în Suedia, aceasta reprezintă deja peste 10% din vânzările totale, iar piața în Germania este în creștere accelerată.

