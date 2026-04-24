Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, desemnate drept câştigătoare

Asocierea SA&PE Construct SRL (Lider)-Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt a câștigat, în urma reevaluării ofertelor, contractul de proiectare și execuție pentru acest tronson de 27 de kilometri. Valoarea ofertei este de 4,87 miliarde lei (955 miliaone euro n.r.), fără TVA, precizează reprezentanții CNIR. Finanțarea este asigurată din Programul SAFE.

Decizia vine după ce rezultatul iniţial al licitaţiei, câştigat de o altă asociere, a fost contestat de UMB, iar instanţa a obligat autoritatea contractantă să reanalizeze ofertele. În urma acestui proces, asocierea condusă de firmele lui Dorinel Umbrărescu a fost declarată câştigătoare.

Ce cuprinde tronsonul dintre Moțca și Târgu Frumos

Pe traseul dintre Moțca și Târgu Frumos vor fi construite:

36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri;

4 tuneluri, lungime totală de 1,7 kilometri;

3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

De asemenea, în cadrul contractului, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani, va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Hartă tronson 1 Moțca-Târgu Frumos. Foto: CNIR

Constructori pe toate tronsoanele Autostrăzii A8

Astfel, au fost desemnați contructori pentru întreaga Autostradă A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Autostradă A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Foto: CNIR

„De astăzi, toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A8 Moțca-Iași-Ungheni au constructori, un progres important pe care dorim să-l concretizăm cât mai curând prin semnarea contractelor de proiectare și execuție. Alături de cele patru loturi aflate deja în proiectare dintre Târgu Mureș și Târgu Neamț, vom derula contractele pentru acești 200 de kilometri ai Autostrăzii A8”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.