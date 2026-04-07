Cine a câștigat licitația pentru tronsonul 2 de pe Autostrada A8?

Asocierea care va realiza proiectul este formată din firmele Danlin XXL (lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL și Evropiski Patishta. Contractul poate fi semnat, în lipsa unor contestații, în următoarele zece zile.

„Atribuirea acestui contract pentru tronsonul de autostradă care asigură legătura vestică a Iașiului la A8 reprezintă încă un pas concret prin care ne apropiem de obiectivul includerii tuturor tronsoanelor Autostrăzii Moțca – Iași – Ungheni în Programul SAFE, instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu orizontul clar de finalizare etapizată, până în 2030. Pe lângă conectivitatea din zona metropolitană, pentru acest tronson de autostradă am prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcționa ca o centură la Podu Iloaiei, localitate care se confruntă cu blocaje în trafic”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

33 de poduri și pasaje pe 28,6 kilometri între Târgu Frumos și Lețcani

Traseul autostrăzii va include 33 de poduri și pasaje, însumând 7,8 kilometri, două tuneluri și 13 kilometri de drumuri de legătură.

Printre acestea se numără un drum cu două benzi, de 5,23 kilometri, conectat la DN 28D, și un drum cu patru benzi, de 7,6 kilometri, conectat la DN 28.

În urmă cu câteva zile, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat constructorul tronsonului 3 Lețcani (DN28) – Iași (DN 24) al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Autostrada A8, cunoscută și sub numele de „Autostrada Unirii”, este unul dintre cele mai ambițioase și așteptate proiecte de infrastructură din România. Aceasta are rolul de a conecta regiunile istorice Moldova și Transilvania, traversând Munții Carpați.

Autostrada A8 va avea o lungime totală de aproximativ 304 km și este împărțită în trei secțiuni majore:

Târgu Mureș – Târgu-Neamț: Secțiunea montană, cea mai dificilă și costisitoare. Târgu-Neamț – Iași: Sectorul care traversează județul Iași. Iași – Ungheni: Legătura directă cu Republica Moldova printr-un nou pod peste Prut.

