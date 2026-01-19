Cea mai scumpă linie ferată de mare viteză din Europa se află în Marea Britanie

Proiectul feroviar britanic High Speed 2, care leagă Londra de Birmingham, a devenit cel mai scump din Europa, cu un cost de peste 500 de milioane de dolari pe kilometru, conform estimărilor Financial Times, citate de Capital.fr.

Lansat acum mai bine de 15 ani, proiectul a acumulat deja depășiri de buget de 29 de miliarde de euro, ajungând la un total de 72 de miliarde de euro.

Proiectul High Speed 2 a fost aspru criticat în Marea Britanie

Descris drept „un dezastru îngrozitor” de ministrul britanic al Transporturilor, proiectul a fost criticat și de Comisia pentru Conturile Publice, care l-a catalogat drept „un exemplu tipic de gestionare defectuoasă a unui proiect major”. Secretarul de stat pentru Transporturi, Heidi Alexander, și-a exprimat îndoielile că trenurile vor putea circula pe această linie până în 2033, așa cum era planificat inițial.

Costurile pentru cea mai scumpă linie ferată din Europa au depășit 500 de milioane de dolari pe kilometru

Costul de peste 500 de milioane de dolari pe kilometru depășește chiar și celebra linie japoneză Shinkansen între Tokyo și Nagoya, care a deținut mult timp recordul de cea mai scumpă linie feroviară, cu 100 de milioane de dolari mai puțin per kilometru.

Un raport redactat de James Stewart, fostul director general al Infrastructure UK, subliniază cauzele principale ale creșterii costurilor:

„Companiile au semnat contracte uriașe cu prețuri majorate, fiind plătite în funcție de un procent din valoarea totală a lucrărilor. Acest sistem le-a încurajat să depășească bugetele pentru a câștiga mai mult pe măsură ce cresc cheltuielile”.

Ce despăgubiri au fost nevoie autoritățile să plătească pentru proiectul High Speed 2

Pentru a menține linia cât mai dreaptă, administrația a fost nevoită să acorde compensații financiare proprietarilor de terenuri, autorităților locale și organizațiilor de protecție a mediului.

Sume precum 288.000 de euro pentru izolarea unei biserici sau 577.000 de euro pentru crearea unui nou parc au ridicat și mai mult costurile proiectului. În prezent, guvernul încearcă să renegocieze contractele cu părțile implicate pentru a reduce cheltuielile.

