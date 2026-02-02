Cea mai temută defecțiune la mașină, în general

Un mecanic cunoscut din Spania spune că există o problemă de care „oamenii se tem foarte tare”, nu neapărat pentru că este cea mai scumpă, ci pentru că este greu de gestionat și poate ascunde pagube serioase.

Potrivit publicației spaniole La Razón, mecanicul Juan José Ebenezer, cunoscut pe rețelele sociale pentru sfaturile sale auto, afirmă că garnitura de chiulasă este una dintre cele mai temute defecțiuni în rândul șoferilor.

„În general, aceasta este defecțiunea care sperie cel mai mult oamenii”, explică mecanicul într-un videoclip devenit viral.

De ce este atât de problematică

Problema apare atunci când motorul întâmpină câteva probleme:

  • consumă lichid de răcire
  • amestecă apa cu uleiul
  • sau pierde lichidul de răcire în exterior

În unele cazuri, spune mecanicul, pot apărea fisuri între chiulasă și blocul motor, iar reparația devine mult mai complicată. „Este o lucrare destul de complexă”, mai ales dacă lichidul de răcire se scurge pe stradă, explică el.

Deși garnitura de chiulasă are reputația unei reparații foarte costisitoare, mecanicul atrage atenția că există și defecțiuni auto mult mai scumpe. Cu toate acestea, această piesă rămâne una dintre cele mai temute, pentru că este extrem de sensibilă și poate duce rapid la supraîncălzirea motorului.

„Cel mai neplăcut lucru este să repari garnitura de chiulasă. Oamenii sunt îngroziți de asta”, spune el.

Ce nu recomandă mecanicul

În videoclip, mecanicul avertizează și asupra unor soluții rapide care circulă printre șoferi. El nu recomandă folosirea materialelor de etanșare pentru scurgeri, chiar dacă unele se aplică extern sau termic, în interiorul motorului. Motivul este unul simplu, că aceste substanțe pot crea reziduuri și pot duce la alte probleme pe termen mediu și lung.

În anumite situații limită, spune mecanicul, problema poate fi temporar gestionată doar dacă scurgerea nu provoacă alte daune și dacă mașina are un sistem care monitorizează nivelul lichidului de răcire, prevenind supraîncălzirea. Dar avertismentul rămâne clar și această defecțiune nu trebuie ignorată.

