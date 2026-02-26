Skoda Elroq, pe primul loc în Europa

Cea mai vândută mașină electrică din Europa nu este nici o Tesla, nici un model german sau chinezesc. În ianuarie 2026, liderul pieței a fost SUV-ul ceh Skoda Elroq, relatează dhnet.be, care citează datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Modelul a înregistrat 8.426 de înmatriculări în prima lună a anului, ocupând prima poziție în clasamentul european.

Pe tot parcursul anului trecut, cel mai vândut model electric de pe continent a fost Tesla Model Y, în pofida unor scăderi importante pe majoritatea piețelor europene.

Modelul ceh, urmat de Renault 5 E-Tech și Tesla Model Y

SUV-ul american a coborât în ianuarie 2026 pe poziția a treia, cu 6.601 unități, după o scădere de 28%.

Pe locul al doilea s-a clasat Renault 5 E-Tech, în timp ce Tesla Model 3 a ieșit complet din Top 10 la începutul acestui an.

Volkswagen conduce clasamentul pe mărci

În clasamentul pe mărci, Volkswagen ocupă prima poziție, cu 17.230 de înmatriculări.

Este urmat de Renault (14.447) și Skoda Auto (14.022). Tesla a coborât pe locul al zecelea, cu 7.794 unități, fiind devansată de Peugeot (8.105) și de producătorul chinez BYD (8.711).

În ianuarie, mașinile electrice au reprezentat 19,3% din totalul înmatriculărilor, cu 4,4 puncte procentuale mai mult față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor ACEA.

