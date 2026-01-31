Iarna a cuprins România. Temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute, iar șoferii se luptă cu drumurile alunecoase sau cu viscolul dens. Încălzirea și aerul condiționat funcționează continuu, ceea ce crește consumul. Mașinile electrice sunt dezavantajate, deoarece consumul lor crește foarte mult:

Cum funcționează încălzirea pe timp de iarnă la mașinile electrice

La temperaturi sub zero, consumul de energie al unei mașini electrice crește semnificativ. Cu cât temperatura este mai scăzută și cu cât bateria este mai mare, cu atât mai multă energie trebuie transformată în căldură. Mașinile convenționale pot utiliza pur și simplu căldura reziduală a motorului cu ardere internă pentru a încălzi habitaclul și nu au nevoie de încălzire a bateriei, spre deosebire de mașinile electrice.

Într-o comparație între mașini electrice, ADAC a măsurat un consum suplimentar mediu de 70% pentru distanțe scurte și temperaturi sub zero (în cazul mașinilor cu motor cu ardere internă, consumul suplimentar este de aproximativ 15%).

„Bateria își poate dezvolta întreaga putere doar la temperaturi cuprinse între 20 și 40 °C. Dacă se răcește iarna, este nevoie de multă energie pentru a aduce bateria, care cântărește câteva kilograme, în acest interval de temperatură”, explică furnizorul de energie și de stații de încărcare EnBW.

Și încărcarea durează mai mult în timpul iernii. „Acest lucru poate duce la situația în care o mașină electrică cu o putere maximă de încărcare de 200 kW poate încărca doar cu 50 kW la temperaturi scăzute. În acest caz, puterea de încărcare este redusă de sistemul de gestionare a bateriei (BMS) pentru a proteja celulele bateriei”, afirmă EnBW.

Mașinile electrice cu probleme de autonomie în timpul iernii

Tehnologia se îmbunătățește, multe mașini electrice au astăzi o pompă de căldură la bord. În urmă cu aproximativ 10 ani, mașinile electrice puteau fi utilizate în timpul iernii doar cu restricții considerabile, ceea ce nu mai este cazul astăzi. Cu toate acestea, autonomia puternic redusă în timpul iernii rămâne un dezavantaj. Libertatea prezintă care sunt mașinile electrice cu o capacitate de funcționare în timpul iernii deosebit de slabă și, comparativ, bună.

Topul „leneșilor”

VW ID.5

În testul ADAC la minus 7 grade, consumul acestui VW electric a crescut cu 107%, iar autonomia s-a redus, practic, la jumătate.

Fiat 500 Electric

Fiat 500, atât în versiunea cu motor cu ardere internă, cât și în cea electrică, este una dintre cele mai de succes mașini mici. Cu toate acestea, chiar și vara, autonomia sa este de numai aproximativ 320 de kilometri înainte de a putea fi reîncărcată cu o capacitate de încărcare lentă de 85 kW. La temperaturi sub zero grade Celsius, mașina italiană elegantă parcurge mai puțin de 200 de kilometri cu bateria încărcată complet.

Tesla Model 3

28,5 kWh în loc de 16,5 kWh la 100 km înseamnă o creștere a consumului de cel puțin 73% pentru Model 3.

Peugeot e-208

Peugeot e-208 este un automobil mic și elegant, dar cu un pachet de baterii de doar 54 kWh și o autonomie standard de sub 350 de kilometri, lucrurile pot deveni dificile în timpul iernii. La temperaturi sub zero grade Celsius, automobilul francez cu tracțiune față abia reușește să parcurgă mai mult de 200 de kilometri înainte de a fi nevoie să fie reîncărcat.

Leapmotor T03

La 18.990 €, Leapmotor T03 este una dintre cele mai accesibile modalități de a călători electric pe patru roți. Cu toate acestea, bateria de 37 kWh înseamnă că autonomia promisă de 265 de kilometri pentru mașina compactă de 70 kW / 95 CP este un vis îndepărtat la temperaturi sub zero grade. Conducerea mai mult de 150 de kilometri cu bateria încărcată complet este aproape imposibilă.

Dacia Spring

Chiar mai ieftin decât Leapmotor T03 este Dacia Spring, care pornește de la puțin sub 17.000 € pentru versiunea electrică. Cu toate acestea, chiar și cu un pachet de baterii de 24 kWh complet încărcat, Dacia Spring reușește să parcurgă doar 225 de kilometri în ciclul WLTP. Pe vreme rece, modelul economic scade rapid la aproape 100 km. Acest lucru este deosebit de frustrant, deoarece încărcătorul de bord permite doar încărcarea monofazată la 3,7 kW.

Regii autonomiei

Mercedes CLA 350 4matic EQ

Noul model de gamă medie oferă nu numai tracțiune integrală și 260 kW / 354 CP, ci și o autonomie de 770 de kilometri datorită bateriei sale de 85 kWh. Chiar și în condiții de îngheț, ar trebui să fie posibilă parcurgerea a peste 450 de kilometri, iar reîncărcarea este posibilă cu tehnologia rapidă de 800 de volți. Secretul de iarnă al șvabilor: în loc de o pompă de căldură convențională, Mercedes utilizează în CLA o pompă de căldură multi-sursă , care utilizează diverse surse pentru a încălzi interiorul cât mai repede posibil și necesită doar o treime din energia unui încălzitor electric auxiliar convențional. Preț: de la aproximativ 60.000 de euro.

VW ID7 Pro S

VW ID.7 este în prezent campionul gamei din Wolfsburg. ID.7 Pro S, cu motorul său electric de 210 kW / 286 CP, atinge până la 708 kilometri cu o singură încărcare, datorită bateriei sale de 86 kWh. Chiar și cu viteze de încărcare moderate, ar trebui să fie posibilă parcurgerea a peste 400 de kilometri, chiar și la temperaturi scăzute, înainte de a fi necesară o nouă încărcare. Preț: de la aproximativ 59.000 €.

Skoda Elroq 85x

Prețul mașinii electrice entry-level de la Skoda, echipată cu tracțiune integrală și o baterie de 82 kWh, este de 51.000 de euro. Pentru acest preț, beneficiați de 210 kW / 286 CP și o autonomie maximă de 531 de kilometri. Chiar și la temperaturi sub zero grade, se pot parcurge cu ușurință 300 de kilometri.

Hyundai Ioniq 9

Modelul de top al Hyundai oferă nu numai spațiu amplu și tot confortul imaginabil, ci și tracțiune integrală, 315 kW / 428 CP și, datorită bateriei de 110 kWh, o autonomie maximă de 600 de kilometri, începând de la 85.900 €. Această autonomie poate fi reîncărcată rapid prin intermediul sistemului electric de 800 de volți. Chiar și pe timp rece, este posibilă o autonomie de 400 de kilometri sau mai mult cu bateria încărcată complet.