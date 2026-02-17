Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea

Sorin Grindeanu

Acum circa trei luni am făcut un videoclip pe conturile mele personale de pe rețelele de socializare unde reacționam la cele spuse despre ceasul lui Sorin Grindeanu. În materialul original se specifica: „prețul de catalog poate ajunge până la 60.000 de euro, depinde ce tip de brățară se montează și ce inserții se găsesc pe cadran.”

Într-adevăr, în lumea ceasurilor diverse opțiuni sau configurații pot crește semnificativ prețul ceasului – dar de la câteva mii de euro la 60.000 de euro este un salt uriaș și complet nerealist pentru acest model.

Ce ceas poartă de fapt?

Ceasul despre care se vorbește este un Breitling Superocean Heritage II Chronograph ce nou costă 32.250 lei, iar la mâna a doua se poate găsi între 10.000 și 20.000 de lei, depinde de condiția ceasului, locația lui și altele.

Este echipat cu calibrul Breitling 13, bazat pe renumitul Valjoux 7750 – un mecanism cronograf automatic extrem de robust și fiabil. Este certificat COSC (Chronometer), ceea ce înseamnă că a trecut teste stricte de precizie. Ceasul are rezistență la apă de până la 200 de metri adâncime și un design inspirat de modelele Breitling din anii ’50-’60, de unde vine si numele.

Gigi Nețoiu

Gigi Nețoiu poartă un ceas de aur Breguet Tradition. Foto: Vlad Chirea
Gigi Nețoiu poartă un ceas de aur Breguet Tradition. Foto: Vlad Chirea

Omul de afaceri și fost finanțator al cluburilor Dinamo și Universitatea Craiova, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie 2025, Gigi Nețoiu poartă ceasul meu favorit din această serie de articole.

Nu este cel mai scump sau cel mai popular, dar este cu adevărat un ceas remarcabil. Pe încheietura lui vedem un Breguet Tradition din aur, referința 7027BA/11/9V6.

De ce este special Breguet?

Breguet este printre cele mai importante branduri din lume, având o vechime de peste 250 de ani. Fondat de Abraham-Louis Breguet în 1775, brandul a brevetat tourbillonul în 1801 – una dintre cele mai complexe complicații din orologerie, creată pentru a îmbunătăți precizia ceasurilor mecanice prin compensarea efectelor gravitației.

Breguet a mai inventat: spirala Breguet (folosită și astăzi în ceasurile de înaltă clasă), cadranul guilloché pe ceasuri de mână, indicatoarele Breguet și multe altele. Printre clienții săi se numără Marie Antoinette, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill și Regina Victoria.

Colecția Tradition este specială prin designul său „skeletonizat” – placa de bază și podurile mecanismului sunt vizibile pe fața ceasului, oferind o privire directă asupra funcționării interne.

Breguet Tradition ref. costă second hand circa 85.000 de lei, iar prețul său de listă era de 155.000 de lei. Însă această referință nu se mai fabrică, deci second hand e unica opțiune pentru cei care îl doresc.

Cristi Borcea

Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Cristi Borcea este pasionat de ceasuri piesele sale costând zeci de mii de euro. Foto Facebook – Valentina Pelinel

Omul de afaceri și fost acționar la Dinamo București are o colecție de ceasuri spectaculoasă, care a atras deja atenția publicului acum doi ani, când discuțiile despre piesele sale au generat sute de mii de vizualizări online.

Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon

Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon poate ajunge și la 750.000 de lei.
Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon poate ajunge și la 750.000 de lei.

Prima piesă este un Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon, un ceas extrem de extravagant, reprezentativ pentru direcția futuristă a brandului în ultimele decenii. Roger Dubuis s-a îndepărtat de eleganța clasică și a mizat pe carcase mari, arhitectură vizuală agresivă și mecanisme foarte spectaculoase.

Tehnic, ceasul este remarcabil: are două tourbilloane, o complicație ultra-complexă menită să reducă efectele gravitației asupra preciziei mecanismului. În plus, include un indicator retrograd al minutelor și un indicator de power reserve pe spate.

Prețul de listă al modelului EX 45 01 9 N1.67A era în jur de 750.000 de lei, însă pe piața secundară poate fi găsit și la circa 250.000 de lei, o depreciere tipică pentru ceasurile ultra-luxoase și foarte excentrice.

Patek Philippe Nautilus Calendar

Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea

Patek Philippe Nautilus Calendar este unul dintre cele mai căutate piese pe piața second hand ajungând la sute de mii de euro.

A doua piesă este și mai valoroasă: Patek Philippe Nautilus 5726/1A, unul dintre cele mai dorite ceasuri sport de lux din lume.

Patek Philippe este văzut drept vârful industriei elvețiene, iar Nautilus lansat în 1976 a devenit un simbol al luxului discret, cu carcasa sa octogonală și brățara integrată.

Modelul 5726 adaugă un calendar anual, care necesită ajustare doar o dată pe an, în februarie. Din cauza cererii uriașe, acest ceas se vinde frecvent pe piața second hand mult peste prețul oficial, ajungând la sute de mii de euro.

Gigi Becali

Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Gigi Becali poartă un brand exclusivist Zegg & Cerlati care costă aproximativ 200.000 de lei. Foto Inquam Photos – George Călin

Deși Gigi Becali a fost văzut de-a lungul timpului purtând mai multe ceasuri de lux, acest Zegg & Cerlati iese în evidență chiar și în propria sa colecție. Este un ceas realizat din aur masiv, decorat cu pietre prețioase pe carcasă și pe cadran, gândit mai degrabă ca un “statement piece” decât ca un instrument de măsurare a timpului.

Brandul Zegg & Cerlati nu este un nume mainstream precum Rolex sau Patek Philippe, ci un producător de nișă specializat în ceasuri extravagante, personalizate, destinate unei clientele care vrea exclusivitate vizuală înainte de orice.

Prețul exact este dificil de stabilit , însă estimările realiste îl plasează în jurul a 200.000 de lei, în funcție de cantitatea și calitatea pietrelor folosite.

Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Politică 12:30
Ceasurile politicenilor și oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Politică 09:12
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
