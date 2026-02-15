Ilie Bolojan

Premierul României a stârnit recent o discuție aprinsă pe internet legată de un ceas pe care îl poartă. Ca pasionat de ceasuri de mult timp și content creator, mereu am încercat să văd și punctul de vedere al unui om necunoscător și la început de drum.

Pot oarecum înțelege confuzia dintre aceste două ceasuri, dar în același timp sunt foarte multe diferențe clare dintre ele – ceea ce mă face să cred că această „confuzie” a fost intenționată.

În stânga pozei, ceasul lui Ilie Bolojan: un Timex ref. T2N294 ce costă circa 650 de lei. În dreapta, Patek Philippe Calatrava ref. din aur alb cu complicația de calendar perpetuu – un ceas de sute de mii de euro.

Vedem că aceste două ceasuri seamănă mult la bază: elegante, nuanță argintie a carcasei, lucioasă, un stil elegant și cadran complex datorită complicațiilor. Dar dacă ne uităm mai atent, observăm multe diferențe:

Indicii orari sunt cifre romane pe Timex, comparativ cu bățoanele de pe Patek Philippe

Un inel argintiu împarte cadranul în două segmente pe Timex

Anul și luna evidențiate prin două ferestre la ora 12 pe Timex

Subcadrane cu un inel argintiu pe Timex, iar la Patek un simplu cadran alb

Indicatoare cu forme și nuanțe diferite

Proporții complet diferite

Despre Timex T2N294:

Costă între 500-800 de lei, depinde de magazin și oferte. Are un diametru de 43mm, oțel inoxidabil, cristal mineral, curea din piele și rezistență la apă de 100M. Mecanismul este automatic, probabil chinezesc, cu complicații impresionante pentru buget. Acesta ne afișează pe cadran: ziua săptămânii, data, luna, anul și faza lunii.

Cealaltă surpriză din colecție

Totuși, consider că media din România a omis un alt ceas din colecția lui Ilie Bolojan. E vorba despre un ce duce mai mult spre ceasul Patek Philippe. Susțin asta pentru că, deși este un cronograf și nu un calendar ca Timex-ul menționat anterior, nuanța și simplitatea cadranului duc mai mult spre modelul suspesctat de la Patek.

Tissot T-Sport V8 costă nou în jur de 2.000 de lei și folosit circa 1.000 de lei, depinde de condiția ceasului. Linia T-SPORT V8 încă există și vine într-o varietate mare de culori, brățări și altele. Au funcția de cronograf, dată, diametru de aproximativ 42,5mm, oțel inoxidabil 316L, cristal safir și mecanism quartz de la ETA – cel mai probabil calibrul G10.211.

Elena Lasconi

Fostul candidat USR la alegerile prezidențiale apare în fotografii cu un ceas care pare identic cu cel al lui Ilie Bolojan – același Tissot T-Sport V8! Pe lângă faptul că este același brand și model, au cadranul crem, bezel argintiu, numere mari la ora 12, 3 și 9, plus curea din piele.

Elena Lasconi poartă un ceas care pare identic cu cel al lui Ilie Bolojan – același Tissot T-Sport V8! Foto: Vlad Chirea

Tissot T-Sport V8 nu este un model extrem de popular – în special când există alte modele mult mai căutate cum ar fi PRX – încât să putem crede că printr-o coincidență și-au cumpărat același model. Indiferent, este o coincidență interesantă, iar ceasul rămâne unul simplu și calitativ pentru cei care caută un cronograf accesibil.

Tissot T-Sport V8 este un ceas simplu și calitativ pentru cei care caută un produs accesibil.

Florian Coldea

Omega are un sistem de esapament diferit față de competiție, numit „Co-Axial” – o inovație tehnică importantă. Pe lângă asta, acest ceas este și chronometer, ceea ce înseamnă că a fost supus unor teste pentru a certifica precizia acestuia.

Construcția și atenția la detalii a ceasului sunt remarcabile, în special luând în considerare că second hand se poate găsi și la 10.000 de lei. Prețul nou al acestui model era probabil circa 25.000 de lei, dar modelul nu se mai produce.

Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a apărut la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din București, alături de premierul Ilie Bolojan și alți oficiali, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, pe 24 ianuarie 2026.

La un eveniment de amploare națională, cu armata aliniată și discursuri oficiale, Pîslaru a apărut cu un Omega Moonswatch la mână – și aici e partea interesantă! În loc să opteze pentru un ceas elegant, Dragoș Pîslaru a ales un cronograf sportiv, un adevărat „tool watch” cum îi spun pasionații.

Apropo, cronograful era pornit în poză. Ne întrebăm: cronometra ceva pe bune sau pur și simplu l-a uitat pornit? Inclusiv prietenilor mei le opresc cronograful pentru că uitaseră că l-au activat și nu știau cum să-l reseteze.

Ceasul este rezultatul unei colaborări dintre brandul legendar elvețian Omega cu Swatch, un brand notabil dar mai accesibil. Are o carcasă din bioceramic asemănătoare cu plasticul, mecanism quartz cu funcție de cronograf și un design legendar inspirat din Omega Speedmaster Moonwatch.

Colecția a fost extrem de populară când a apărut acum câțiva ani, fiind cozi uriaș ca să cumpere aceste modele. Nou, Omega x Swatch Moonswatch varianta “MISSION TO MERCURY” costă aproximativ 275 de euro, iar fiecare variație poate fi peste sau sub acest preț, deoarece unele variante sunt foarte dorite, iar stocul este limitat.

Adrian Câciu

Adrian Câciu poartă un Tissot PR100 Automatic – o alegere solidă care reflectă un echilibru între eleganță și accesibilitate. Foto: Dumitru Angelescu

Fostul ministru al Finanțelor și al Investițiilor și Proiectelor Europene, acum deputat PSD, apare cu un Tissot PR100 Automatic – o alegere solidă care reflectă un echilibru între eleganță și accesibilitate.

Tissot PR100 Automatic are mai multe variante simple, cu un raport calitate-preț foarte bun. În poză este un model „two-tone” – adică oțel și aur. Important de menționat: este placat cu aur, nu aur masiv, ceea ce face ca prețul să rămână rezonabil.

Ceasul costă circa 2.500 de lei și oferă un look elegant pentru evenimentele oficiale, fără a exagera. Pentru cineva care a ocupat funcții importante în guvern, e o alegere care transmite mesajul potrivit: responsabilitate financiară, fără extravaganțe.

