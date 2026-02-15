Ilie Bolojan

Premierul României a stârnit recent o discuție aprinsă pe internet legată de un ceas pe care îl poartă. Ca pasionat de ceasuri de mult timp și content creator, mereu am încercat să văd și punctul de vedere al unui om necunoscător și la început de drum.

Pot oarecum înțelege confuzia dintre aceste două ceasuri, dar în același timp sunt foarte multe diferențe clare dintre ele – ceea ce mă face să cred că această „confuzie” a fost intenționată.

În stânga pozei, ceasul lui Ilie Bolojan: un Timex ref. T2N294 ce costă circa 650 de lei. În dreapta, Patek Philippe Calatrava ref. din aur alb cu complicația de calendar perpetuu - un ceas de sute de mii de euro.
În stânga pozei, ceasul lui Ilie Bolojan: un Timex ref. T2N294 ce costă circa 650 de lei. În dreapta, Patek Philippe Calatrava ref. din aur alb cu complicația de calendar perpetuu – un ceas de sute de mii de euro.

Vedem că aceste două ceasuri seamănă mult la bază: elegante, nuanță argintie a carcasei, lucioasă, un stil elegant și cadran complex datorită complicațiilor. Dar dacă ne uităm mai atent, observăm multe diferențe:

  • Indicii orari sunt cifre romane pe Timex, comparativ cu bățoanele de pe Patek Philippe
  • Un inel argintiu împarte cadranul în două segmente pe Timex
  • Anul și luna evidențiate prin două ferestre la ora 12 pe Timex
  • Subcadrane cu un inel argintiu pe Timex, iar la Patek un simplu cadran alb
  • Indicatoare cu forme și nuanțe diferite
  • Proporții complet diferite

Despre Timex T2N294:

Costă între 500-800 de lei, depinde de magazin și oferte. Are un diametru de 43mm, oțel inoxidabil, cristal mineral, curea din piele și rezistență la apă de 100M. Mecanismul este automatic, probabil chinezesc, cu complicații impresionante pentru buget. Acesta ne afișează pe cadran: ziua săptămânii, data, luna, anul și faza lunii.

Cealaltă surpriză din colecție

Totuși, consider că media din România a omis un alt ceas din colecția lui Ilie Bolojan. E vorba despre un ce duce mai mult spre ceasul Patek Philippe. Susțin asta pentru că, deși este un cronograf și nu un calendar ca Timex-ul menționat anterior, nuanța și simplitatea cadranului duc mai mult spre modelul suspesctat de la Patek.

Tissot T-Sport V8 costă nou în jur de 2.000 de lei și folosit circa 1.000 de lei, depinde de condiția ceasului. Linia T-SPORT V8 încă există și vine într-o varietate mare de culori, brățări și altele. Au funcția de cronograf, dată, diametru de aproximativ 42,5mm, oțel inoxidabil 316L, cristal safir și mecanism quartz de la ETA – cel mai probabil calibrul G10.211.

Elena Lasconi

Fostul candidat USR la alegerile prezidențiale apare în fotografii cu un ceas care pare identic cu cel al lui Ilie Bolojan – același Tissot T-Sport V8! Pe lângă faptul că este același brand și model, au cadranul crem, bezel argintiu, numere mari la ora 12, 3 și 9, plus curea din piele.

Elena Lasconi într-un costum alb poartă un ceas care pare identic cu cel al lui Ilie Bolojan - același Tissot T-Sport V8!
Elena Lasconi poartă un ceas care pare identic cu cel al lui Ilie Bolojan – același Tissot T-Sport V8! Foto: Vlad Chirea

Tissot T-Sport V8 nu este un model extrem de popular – în special când există alte modele mult mai căutate cum ar fi PRX – încât să putem crede că printr-o coincidență și-au cumpărat același model. Indiferent, este o coincidență interesantă, iar ceasul rămâne unul simplu și calitativ pentru cei care caută un cronograf accesibil.

Ce sunt și cât costă ceasurile de lux ale politicienilor. De la Timex la Patek Philippe, accesoriile liderilor politici devin subiect de dezbatere publică
Tissot T-Sport V8 este un ceas simplu și calitativ pentru cei care caută un produs accesibil.

Florian Coldea

Florin Coldea îmbrăcat într-un costum bleumarin poartă un ceasu Omega De Ville.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Omega are un sistem de esapament diferit față de competiție, numit „Co-Axial” – o inovație tehnică importantă. Pe lângă asta, acest ceas este și chronometer, ceea ce înseamnă că a fost supus unor teste pentru a certifica precizia acestuia.

Construcția și atenția la detalii a ceasului sunt remarcabile, în special luând în considerare că second hand se poate găsi și la 10.000 de lei. Prețul nou al acestui model era probabil circa 25.000 de lei, dar modelul nu se mai produce.

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru poartă un ceas Omega Moonswatc. Foto: Dumitru AngelescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a apărut la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din București, alături de premierul Ilie Bolojan și alți oficiali, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, pe 24 ianuarie 2026.

La un eveniment de amploare națională, cu armata aliniată și discursuri oficiale, Pîslaru a apărut cu un Omega Moonswatch la mână – și aici e partea interesantă! În loc să opteze pentru un ceas elegant, Dragoș Pîslaru a ales un cronograf sportiv, un adevărat „tool watch” cum îi spun pasionații.

Apropo, cronograful era pornit în poză. Ne întrebăm: cronometra ceva pe bune sau pur și simplu l-a uitat pornit? Inclusiv prietenilor mei le opresc cronograful pentru că uitaseră că l-au activat și nu știau cum să-l reseteze.

Ceasul este rezultatul unei colaborări dintre brandul legendar elvețian Omega cu Swatch, un brand notabil dar mai accesibil. Are o carcasă din bioceramic asemănătoare cu plasticul, mecanism quartz cu funcție de cronograf și un design legendar inspirat din Omega Speedmaster Moonwatch.

Colecția a fost extrem de populară când a apărut acum câțiva ani, fiind cozi uriaș ca să cumpere aceste modele. Nou, Omega x Swatch Moonswatch varianta “MISSION TO MERCURY” costă aproximativ 275 de euro, iar fiecare variație poate fi peste sau sub acest preț, deoarece unele variante sunt foarte dorite, iar stocul este limitat.

Adrian Câciu

Adrian Câciu poartă un Tissot PR100 Automatic - o alegere solidă care reflectă un echilibru între eleganță și accesibilitate. Foto: Dumitru Angelescu
Adrian Câciu poartă un Tissot PR100 Automatic – o alegere solidă care reflectă un echilibru între eleganță și accesibilitate. Foto: Dumitru Angelescu

Fostul ministru al Finanțelor și al Investițiilor și Proiectelor Europene, acum deputat PSD, apare cu un Tissot PR100 Automatic – o alegere solidă care reflectă un echilibru între eleganță și accesibilitate.

Tissot PR100 Automatic are mai multe variante simple, cu un raport calitate-preț foarte bun. În poză este un model „two-tone” – adică oțel și aur. Important de menționat: este placat cu aur, nu aur masiv, ceea ce face ca prețul să rămână rezonabil.

Ceasul costă circa 2.500 de lei și oferă un look elegant pentru evenimentele oficiale, fără a exagera. Pentru cineva care a ocupat funcții importante în guvern, e o alegere care transmite mesajul potrivit: responsabilitate financiară, fără extravaganțe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jaf în 30 de secunde într-o benzinărie din Timişoara, surprins de camera video. Un bărbat cu cagulă şi cuţit a furat 1.200 de lei și a fost prins după 8 zile
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
Avantaje.ro
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
De la trena spectaculoasă a Dianei Dumitrescu, la simplitatea boemă a Adelei Popescu sau eleganța clasică a Andreei Esca, am răsfoit albumele de nuntă ale vedetelor
Tvmania.ro
De la trena spectaculoasă a Dianei Dumitrescu, la simplitatea boemă a Adelei Popescu sau eleganța clasică a Andreei Esca, am răsfoit albumele de nuntă ale vedetelor

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 16 februarie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminica
Știri România 18:35
Rezultatele Loto 6/49 din 16 februarie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminica
Cât costă un kilogram de varză nouă în piață? „Costuri, motorină, Bolojan, ăsta-i prețul”
Reportaj
Știri România 17:00
Cât costă un kilogram de varză nouă în piață? „Costuri, motorină, Bolojan, ăsta-i prețul”
Parteneri
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Adevarul.ro
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
Fanatik.ro
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Stiri Mondene 17:00
Ce i-a mărturisit Vlad Gherman fostei iubite, Cristina Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol. „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Stiri Mondene 15:54
Ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea. Au împreună doi copii și una dintre cele mai admirate relații. „Cel mai bând”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
ObservatorNews.ro
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Parteneri
Toată Italia aștepta răspunsul lui Chivu la întrebarea: „A fost corectă eliminarea lui Kalulu?” » Ce a făcut antrenorul în fața jurnaliștilor
GSP.ro
Toată Italia aștepta răspunsul lui Chivu la întrebarea: „A fost corectă eliminarea lui Kalulu?” » Ce a făcut antrenorul în fața jurnaliștilor
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Mediafax.ro
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ce sunt și cât costă ceasurile de lux ale politicienilor. De la Timex la Patek Philippe, accesoriile liderilor politici devin subiect de dezbatere publică
Exclusiv
Politică 19:26
Ce sunt și cât costă ceasurile de lux ale politicienilor. De la Timex la Patek Philippe, accesoriile liderilor politici devin subiect de dezbatere publică
Situația liceelor cu predare în română care vor fi închise de Ucraina a fost discutată la „Triunghiul Odesa” de la Munchen
Politică 19:08
Situația liceelor cu predare în română care vor fi închise de Ucraina a fost discutată la „Triunghiul Odesa” de la Munchen
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată