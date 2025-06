Cine sunt personajele menționate în manualul de religie

La pagina 64 din carte este prezentată pilda Sfântului Petru Damaschinul, din care putem trage învățătura că dacă ai căzut în viață, trebuie să te ridici de oricâte ori este nevoie. Aceasta era doar o introducere până când la pagina următoare apar Stelian Crăciun (cunoscut drept Cedry2k) și Dragoș Tudorache (Dragonu AK47) în fața unor elevi de liceu să-și spună povestea.

Cei doi sunt puși în lumină asemenea unor fii rătăcitori care s-au aflat pe o cale departe de Dumnezeu, până „la un moment dat când au renunțat la falsitatea acestei vieți” presărate cu droguri și alcool, alegând într-un final să se întoarcă la credință.

Religie cultul ortodox – Manual de religie pentru clasa a VIII-a publicat la Editura Corint Logistic

„Patru prieteni, trei dintre ei cântăreți de rap – Stelian Crăciun, alias Cedry2k, Dragoș Tudorache, cunoscut ca Dragonul AK 47, Robert Iordache, zis și Robert Drogatul – și grafferul Dragoș Lipșa, au dorit și ei să fie fericiți. Povestea vieții lor este una care a schimbat destine. Mărturiile lor sunt actuale și te impresionează. Ei deapănă amintiri mai puțin plăcute din timpul concertelor, unde drogurile și alcoolul se împleteau cu orgoliul de a fi the best in town. Seducția succesului a trezit în ei gustul de a fi aclamați de toți fanii. O lecție de viață pe care n-au vrut să o mai continue”.

La pagina 65 a manualului „Religie cultul ortodox” apar cei doi rapperi

Unul dintre cei doi rapperi, Stelian Crăciun (Cedry2k), declara în text: „Dumnezeu nu renunță la iubirea Lui pentru noi în momentul căderii, ci ne iubește mai mult în momentul ridicării noastre. Mult mai importante sunt în ochii lui Dumnezeu ridicările decât căderile”, spunea acesta pentru Ziarul Lumina (administrat de BOR) și preluat de autorii manualului de religie.

Deși mai sus, Cedry2k a menționat despre iubirea divină și credința în Cel de Sus, același Cedry2k abordează un discurs al urii care vizează minoritățile sexuale, evreii, Uniunea Europeană, dar și conspirații antivaccin.

Cedry2k. Foto: Facebook

Câteva versuri extrase din piesele sale reflectă aceste teme:

„Nu scapi ca de râie de minciuni, că nu e niciun post TV să nu facă reclamă la UE.

Și mesajele-s virale, când n-ai femei goale, ai propagandă gay chiar din clasele primare

Mai e oare de mirare că urmați o cale în care acceptare înseamnă mare exploatării raționale

Defrișări barbare de la multinaționale

Droguri legale, număr de avorturi tot mai mare, că…

Legile europene-s niște porcării

Închide ochii la probleme, pune (sick!) camere, antene, vinde droguri la copii” – (România furată – Cedry2k).

„Jet din ochii mei, tu și acei lachei de ovrei

Și căței ce dați okey la gay și moschei” – (Același Joc, Cedry2k)

„De parcă n-ar fi tot sub talpa evreilor

Care coordonează atent treaba cățeilor lor!” – (Colaborasionism – Cedry2k)

„M**e UE când ei cică ne permit să poluăm

Fac presiuni pe clerici

Și ne recomandă să primim poponarii-n biserici;

Cum reacționăm?

Tre’ să ne reorganizăm și să protestăm!” – (Vise zdrobite – Cedry2k)

„Îmi permit o-ntrebare: de unde vine SARS oare?

Îmi permit și-un răspuns: laboratoare de cercetare!

Uite cine deține actele de brevetare, pentru virus și tratament,

incredibil din moment ce, aceeași au investit mare procent

din bugetul SUA-n armament, și-acum au și-un nou client, aparent!

Azi ești obligat din păcate să joci la risc:

Ori ești coadă de topor la sionism,

Ori intri-n categoria conspiraționistului” – (Rap de gherilă – Cedry2k)

„Guvernul mondial e-un mare cancer, e clar.

Ei ne otrăvesc încet cu propagandă şi mâncare,

Că ignoranţa-i materie primă pentru afaceri legale

Şi te ţine jos oricât ai trage de tare.

Pesticide lasă hectare întregi aride

Aşa că ne dau somnifere să nu ne-agite.

Supra emisiile de gaze ce duc la ploi acide

C-au tot interesul să ne ţină pe căi licite” – (Babylonul modern – Cedry2k).

Colegul său, Dragoș Tudorache (Dragonu AK 47), sfătuia elevii în fața cărora ținea prelegerea în text: „atunci când lași să intre oricine și orice să te influențeze în existența ta, e periculos. Trebuie făcută o selecție. În toate. Plecând de la muzica pe care o asculți până la modele de urmat”.

Dragonu AK 47. Foto: Facebook

În același timp, în text, atât Dragonu cât și Cedry2k vorbesc de rolul duhovnicului și convertirea lor la adevărata viață creștină.

„Și mărturisirea lor continuă pe un ton pozitiv, pentru că au înțeles că a sta departe de credință, de Hristos, nu conduce la nimic bun. Convertirea lor la adevărata viață creștină nu au făcut-o însă singuri. Ei au vorbit despre rolul duhovnicului în ridicarea din rătăcirea pe care au trăit-o și despre faptul că lupta lor pentru devenirea creștină va continua toată viața”, se precizează în manualul de religie.

Însă în piesele sale, Dragonu AK47 are un discurs antiminorități sexuale, iar printre versuri se regăsesc teorii ale conspirației cu microcipuri și o viziune anti-UE, anti-NATO, organizația militară din care face parte și România.

Câteva versuri extrase din piesele sale reflectă aceste teme:

„Cum să fii occidental,

Totu despre sex oral,

Considerat ceva normal,

Și să fii homosexual,

Totu despre sex în grup,

Ecstasy, e despre trup”. (Diablo XXX, Dragonu)

„Căsătorii. între b**angii.

Și homosexualii vor s-adopte chiar copii”. (Frecvențe pierdute – Haarp Cord)

„E Uniunea Europeană, americană, New Ageistă

Comunistă, nihilistă și nazistă, foarte tristă

Situația-i rezistă, timp de criză cu deviză

Activistă, sionistă, hai să trecem în revistă

Ei vor să pună microcip mic, ca să-ți dea la psihic

Într-un ochi ca Slick Rick, vor să facă blitzkrieg

C-a început Armageddon-ul, butonu’

Să sară plutonu’, cu tot cu plutoane

Și poligoane până pe Pluto, cu tot cu popoare

Pe care NATO le-ocupă

Provocând Rusia și China si Iranul la luptă”. (Lacunele istoriei – Haarp Cord – trupă de rap din România, din care au făcut parte Dragonu AK47, Cedry2k, dar și alți soliști).

După citirea textului, elevilor le sunt date mai multe cerințe printre care descoperirea a ceea ce contează cel mai mult în viață având în vedere cele două exemple (ale cântăreților de rap – n.red.).

• Descoperă în cele două exemple prezentate ce contează cel mai mult în viață.

• Realizează, la alegere, un eseu/film/poster sau o prezentare cu titluri precum „Ce admir la…”, „Persoana care m-a susținut…”, „Vreau să fiu ca…”, „Scopul meu în viață”. Păstrează-le în portofoliu.

• Analizează ce idealuri de viață te caracterizează și pe tine. Ce poți face ca să nu-ți pierzi libertatea și dragostea de Dumnezeu?

• Notează în caiet care este idealul tău în viață și propune-ți câteva modalități prin care dorești să îl atingi. Sfătuiește-te și cu duhovnicul asupra deciziei tale.

Cei doi artiști au promovat de-a lungul timpului figuri legionare la concerte și în versuri

Atât Cedry2k, cât și Dragonu nu au ezitat să promoveze în diferite rânduri figuri care au făcut parte din Mișcarea Legionară la concertele lor, dar și în versuri precum Zelea Codreanu, Radu Gyr sau Valeriu Gafencu.

Conform legii, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dragonu, cu imaginea lui Valeriu Gafencu pe tricou. Foto: Facebook

Cedry2k și Dragonu au fost fotografiați la un concert având tricouri cu înfățișarea poetului legionar Radu Gyr.

Cedry2k și Dragonu. Foto: Facebook

Câteva dintre personalitățile Mișcării Legionare sunt amintite și în versurile celor doi artiști:

„Valeriu Gafencu, model și exemplu,

Gheorghe Calciu-Dumitreasa sau” (Un singur gând – Dragonu AK47, în trupa Haarp Cord)

„Exact ca Brâncoveanu și-au apărat neamu’

Căpitanu’ Codreanu, Bordeianu, George Manu

Traian Trifan, Oprișan, Ogoranu

Părinții Sofian și Adrian Fageteanu

Luptând pentru oameni, nu idei

Iertându-și și călăii, și asta ne spune multe despre ei”. (Sfinții Închisorilor – Cedry2k)

Cedry2k, un apropiat de Eugen Sechila, cel care organiza tabere de haiducie

Stelian Crăciun alias Cedry2k este un apropiat de fostul soldat în Legiunea Străină Eugen Sechila și unul dintre oamenii de încredere al fostului candidat independent la Președinția României, Călin Georgescu. Sechila coordonează Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” care promovează imaginea fostului luptător legionar cu același nume.

O fotografie publicată în septembrie 2022 îi înfățișează pe cei doi într-o postură foarte amicală, Sechila punându-și mâna de după gâtul lui Crăciun.

Stelian Crăciun, alături de Eugen Sechila

Cedry2k și Sechila se cunosc de mai mulți ani. Rapperul român a promovat în 2021 pe profilul său una din taberele de haiducie pe care prietenul său le organiza în Valea Doftanei.

Postare Cedry2k

Cedry2k l-a susținut printr-o postare pe Facebook datată din noiembrie 2024 pe Călin Georgescu, anunțându-și urmăritorii că îl va vota. „Invitat la Antena 3, Călin Georgescu a dat dovadă de curaj viu. Oricum, nu concep să iasă tanti aia care ne-ar trimite copiii să moară într-un război care nu e al nostru. Așa că, deși rămân apolitic și nu am votat în primul tur, acum nu îmi mai permit să am dubii: voi vota cu CG și orice român ar trebui să o facă fără să ezite. P.S. Retardații care mă acuză că aș fi pro-rus vor fi blocați instant, sunt mult prea sătul de cretinisme… “, scria Cedry2k pe profilul său.

Postare Cedry2k

Atât Dragoș Tudorache, cât și Stelian Crăciun nu au oferit un punct de vedere până la publicarea acestui material.

Ministrul educației, Daniel David, nu a răspuns până la publicarea articolului la întrebările reporterului Libertatea.