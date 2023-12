Activitatea în magazinele și în aeroportul din Praga a fost, de asemenea, oprită pe timpul comemorărilor. În ciuda vremii ploioase, oamenii vin în continuare la lăcașurile de cult din Praga, lângă clădirea Facultății de Filosofie și în fața clădirii universității din centrul istoric al orașului pentru a aprinde o lumânare, a lăsa o floare sau pentru a comemora cele 14 persoane ucise joi.

BREAKING: A moment of silence, followed by bells ringing, is held in Prague for the victims of Thursdays mass shooting at a university.https://t.co/PAiZ4D1jU3



