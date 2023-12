Jakob Weizman, un masterand în vârstă de 26 de ani cu cetățenie daneză, tocmai încheia un examen de albaneză. Era în sală doar cu profesorul când a început să audă țipete și împușcături. „Am înghețat amândoi și nu am știut ce să facem”, a afirmat Weizman, într-un interviu pentru The Guardian, adăugând că apoi a încuiat ușa și a încercat să o blocheze.

El a baricadat ușa cu o masă și scaunele pe care le-a găsit în sală, pentru a bloca intrarea atacatorului. Imaginea a fost postată pe Twitter, fiind preluată de mare parte din presa internațională.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p