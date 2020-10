Brandi este și cea care, în urmă cu 20 de ani, a adus în orășelul de pe Valea Jiului plăcerea lecturii împreună, cu voce tare, părinți și copii laolaltă. Acum, ea a făcut o tabără virtuală cu 39 de participanți, a povestit ea pentru siteul de educație Școala 9.

A avut această idee ca remediu împotriva izolării, îmbrățișat de cei care au dorit să participe.

S-au întânit zilnic pe Zoom, timp de cinci zile. Au început la 9.15 cu întâlniri de dimineață și au încheiat la 17:15 cu atelierul de caligrafie. Au fost 39 de participanți, de la doi ani la 58 de ani, din 29 de gospodării diferite: 14 din Valea Jiului, 14 din restul României, unul din Republica Moldova.

”Am ascultat povești frumoase împreună, am cântat și am dansat cu muzicieni profesioniști și am învățat împreună cum să facem artă frumoasă – hârtie făcută de mână, pâine cu maia, linogravură (procedeu de reproducere și multiplicare pe hârtie a unui desen săpat într-o placă de linoleum) și caligrafie – cu mâinile noastre, folosind materiale de calitate și cu ajutorul unor artiști talentați”, a povestit Brandi Bates.

Aproape că am uitat că eram online. Cred că acest lucru ne-a surprins pe toți, mai ales pe părinții, elevii și profesorii pentru care Zoom devenise un cuvânt dezagreabil după o primăvară lungă petrecută pe această platformă. Brandi Bates:

Totul, pe Școala 9.

