Cel mai bun oraș pentru expați

Andre Neveling, din Africa de Sud, a petrecut 20 de ani trăind și lucrând în diferite orașe din întreaga lume. După experiențe în Londra, Dubai, Singapore și Hong Kong, el a ajuns la concluzia că Bangkok, capitala Thailandei, este cel mai bun oraș pentru expați. Business Insider relatează povestea căutărilor sale.

În opinia sa Bangkok este orașul care oferă un stil de viață accesibil și un echilibru ideal între muncă și viața personală.

Prima experiență în străinătate

La 23 de ani, Andre Neveling s-a mutat la Londra cu o viză de muncă pe doi ani. Fascinat de cultura britanică și de trupa Spice Girls, el a lucrat ca editor muzical. Însă vremea rece a fost un șoc după viața însorită din Africa de Sud.

„Mi-am dat seama că depresia sezonieră este reală și că, uneori, poți fi prea tânăr pentru o schimbare atât de drastică”, a spus el. După șapte luni, a decis să plece.

Dubai: o revelație

La 30 de ani, Andre a obținut un post de redactor în Dubai. Deși inițial îngrijorat de orientarea sa sexuală, acesta a descoperit că orașul era tolerant și sigur.

„Afișarea afecțiunii în public este dezaprobată pentru toată lumea, iar sexualitatea nu este o problemă decât dacă o faci tu să fie una”, a explicat el.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Comunitatea expaților, care reprezintă 90% din populație, l-a ajutat să se integreze rapid. Cu toate acestea, ritmul intens al vieții din Dubai a devenit obositor după cinci ani.

Mutarea în Abu Dhabi a fost, însă, o schimbare majoră. Orașul, mai liniștit decât Dubai, nu a fost pe placul său. „Deplasarea era un coșmar: fără metrou, curse lungi cu taxiul și un ritm de viață mai lent”, a spus Andre pentru sursa citată.

După un an, și-a dat seama că era timpul să plece.

A mers să lucreze în Singapore și apoi în Hong Kong

Andre a continuat să exploreze Asia, mutându-se în orașul-stat Singapore. Deși este renumit pentru curățenie și siguranță, el nu a reușit să se adapteze.

„Era greu să mă împrietenesc cu localnicii – mulți dintre cei de vârsta mea locuiau încă acasă”, a spus el.

În cele din urmă, a petrecut doar șase luni acolo înainte de a se muta la Hong Kong, unde s-a confruntat cu restricțiile pandemiei. „Micul meu apartament a devenit lumea mea. Am văzut cum s-a schimbat sufletul orașului”, a spus el.

Costurile ridicate și oportunitățile limitate pentru expați l-au determinat să caute alte opțiuni.

Bangkok: echilibrul perfect

După ani de căutări, Andre s-a stabilit în Bangkok. „Este, fără îndoială, cel mai ușor oraș în care am lucrat vreodată”, a declarat el, adăugând: „Mi-a luat mulți ani să îl găsesc”.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Capitala Thailandei oferă costuri de trai accesibile, un stil de viață vibrant și opțiuni de viză prietenoase. „Pentru prima dată în ultimii zece ani, pot respira”, a spus el pentru Business Insider.

După aproape un an în Bangkok, Andre a găsit un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.

„M-am stabilit în condițiile mele, realizând în sfârșit un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală într-o țară pe care o iubesc cu adevărat”, a concluzionat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care un bărbat beat a dat foc într-o benzinărie din Timiș și a atacat un angajat cu combustibil aprins. Ce a urmat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Unica.ro
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Știri România 16:52
Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Știri România 14:48
Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Parteneri
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul.ro
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Stiri Mondene 16:47
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Stiri Mondene 16:45
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
ObservatorNews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
StirileKanalD.ro
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile