Andre Neveling, din Africa de Sud, a petrecut 20 de ani trăind și lucrând în diferite orașe din întreaga lume. După experiențe în Londra, Dubai, Singapore și Hong Kong, el a ajuns la concluzia că Bangkok, capitala Thailandei, este cel mai bun oraș pentru expați. Business Insider relatează povestea căutărilor sale.

În opinia sa Bangkok este orașul care oferă un stil de viață accesibil și un echilibru ideal între muncă și viața personală.

Prima experiență în străinătate

La 23 de ani, Andre Neveling s-a mutat la Londra cu o viză de muncă pe doi ani. Fascinat de cultura britanică și de trupa Spice Girls, el a lucrat ca editor muzical. Însă vremea rece a fost un șoc după viața însorită din Africa de Sud.

„Mi-am dat seama că depresia sezonieră este reală și că, uneori, poți fi prea tânăr pentru o schimbare atât de drastică”, a spus el. După șapte luni, a decis să plece.

Dubai: o revelație

La 30 de ani, Andre a obținut un post de redactor în Dubai. Deși inițial îngrijorat de orientarea sa sexuală, acesta a descoperit că orașul era tolerant și sigur.

„Afișarea afecțiunii în public este dezaprobată pentru toată lumea, iar sexualitatea nu este o problemă decât dacă o faci tu să fie una”, a explicat el.

Comunitatea expaților, care reprezintă 90% din populație, l-a ajutat să se integreze rapid. Cu toate acestea, ritmul intens al vieții din Dubai a devenit obositor după cinci ani.

Mutarea în Abu Dhabi a fost, însă, o schimbare majoră. Orașul, mai liniștit decât Dubai, nu a fost pe placul său. „Deplasarea era un coșmar: fără metrou, curse lungi cu taxiul și un ritm de viață mai lent”, a spus Andre pentru sursa citată.

După un an, și-a dat seama că era timpul să plece.

A mers să lucreze în Singapore și apoi în Hong Kong

Andre a continuat să exploreze Asia, mutându-se în orașul-stat Singapore. Deși este renumit pentru curățenie și siguranță, el nu a reușit să se adapteze.

„Era greu să mă împrietenesc cu localnicii – mulți dintre cei de vârsta mea locuiau încă acasă”, a spus el.

În cele din urmă, a petrecut doar șase luni acolo înainte de a se muta la Hong Kong, unde s-a confruntat cu restricțiile pandemiei. „Micul meu apartament a devenit lumea mea. Am văzut cum s-a schimbat sufletul orașului”, a spus el.

Costurile ridicate și oportunitățile limitate pentru expați l-au determinat să caute alte opțiuni.

Bangkok: echilibrul perfect

După ani de căutări, Andre s-a stabilit în Bangkok. „Este, fără îndoială, cel mai ușor oraș în care am lucrat vreodată”, a declarat el, adăugând: „Mi-a luat mulți ani să îl găsesc”.

Capitala Thailandei oferă costuri de trai accesibile, un stil de viață vibrant și opțiuni de viză prietenoase. „Pentru prima dată în ultimii zece ani, pot respira”, a spus el pentru Business Insider.

După aproape un an în Bangkok, Andre a găsit un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.

„M-am stabilit în condițiile mele, realizând în sfârșit un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală într-o țară pe care o iubesc cu adevărat”, a concluzionat el.

