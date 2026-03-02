Crede că războiul se termină în maximum 4 săptămâni

„Nici măcar nu am început să-i lovim cu putere. Valul mare nici măcar nu a venit. Cel mare va veni în curând”, a declarat Trump într-un interviu acordat CNN, adăugând că armata SUA „îi bate măr” pe iranieni.

„Nu vreau să văd că durează prea mult. Întotdeauna am crezut că va dura patru săptămâni, iar noi suntem puțin înaintea programului”, a spus el despre durata potențială a războiului.

Trump recunoaște deschis că nu știe cine conduce Iranul

Trump a afirmat că nu este clar cine conduce acum țara, după ce zeci de oficiali ai Republicii Islamice au fost uciși, inclusiv liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Anterior, Donald Trump a susținut că noii conducători din Iran au cerut să negocieze cu Statele Unite.

Trump nu a spus cu ce lideri anume are de-a face administrația sa, însă a menționat că unii dintre cei cu care au discutat în trecut au fost uciși.

„Majoritatea acelor oameni nu mai sunt. Unii dintre cei cu care negociem nu mai sunt, pentru că a fost o lovitură puternică”, a spus Donald Trump.

Ce l-a suprins total pe Trump în atacul asupra Iranului

Președintele american a recunoscut că „cea mai mare surpriză” de până acum în război au fost atacurile Iranului asupra țărilor arabe vecine: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Iordania.

„Am fost surprinși. Le-am spus: „Ne ocupăm noi de asta”, iar acum vor să lupte și luptă agresiv. Urma să se implice foarte puțin, iar acum insistă să se implice”, a spus el.

Trump a declarat luni pentru ziarul The New York Post că nu exclude trimiterea de trupe terestre americane în Iran „dacă va fi necesar”.

Președintele Donald Trump a vorbit duminică despre primele pierderi umane ale Statelor Unite în războiul cu Iranul. Trei militari americani au fost uciși în lupte în Kuweit, însă numele acestora nu au fost încă făcute publice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE