Cel mai greu avion care a aterizat pe Aeroportul Oradea

Avionul este operat de compania turcă MNG Airlines, pe ruta Istanbul – Oradea – Istanbul.

„Este cel mai mare avion care a aterizat vreodată la Oradea și reprezintă un moment de referință în evoluția operațiunilor noastre cargo”, a transmis Aeroportul Oradea, pe pagina sa de Facebook.

Până acum, MNG Airlines a mai operat zboruri cargo la Oradea cu aeronave Airbus A300 și Airbus A321 în versiunea pentru transportul de mărfuri.

„Aeronava a adus o încărcătură de 40 de tone”, a declarat Răzvan Horga, directorul aeroportului orădean, pentru publicația Bihoreanul.

În cazul acestui zbor, încărcătura ar fi conținut acumulatori, potrivit sursei citate.

Aeronava Airbus A 330-300 P2F are o lungimea totală este de 63,66 metri, lățimea fuzelajului de 5,64 metri, anvergura aripilor de 60,3 metri, înălțimea de 16,79 metri și ampatamentul de 25,38 metri.