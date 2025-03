Kingda Ka, la pământ

Kingda Ka, faimosul roller coaster de aproximativ 139 de metri din parcul de distracții Six Flags Great Adventure din New Jersey, a fost demolat. Filmările arată cum turnul uriaș s-a prăbușit după detonări precise, scrie The Sun.

Exploziile erau programate să aibă loc între 9 și 10 dimineața, dar turnul a fost dărâmat mai devreme, în jurul orei 7. Autoritățile din Ocean County i-au avertizat pe locuitorii din apropierea parcului că zgomotele vor fi puternice. „Zgomotele pot fi alarmante, dar vă rugăm să nu vă speriați”, au transmis autoritățile.

Imaginile din dronă arată cum bucăți uriașe din roller coaster au rămas împrăștiate într-un morman de metal, în timp ce fumul plana deasupra parcului de distracții.

Lansat în 2005, Kingda Ka era cunoscut pentru viteza sa amețitoare de 128 mph (aproximativ 206 km/h), care propulsa pasagerii într-o urcare aproape verticală. Multe persoane au fost emoționate de demolarea roller coaster-ului legendar.

„Este cursa care m-a făcut să iubesc roller coaster-ele și acum nu mai există. Nu am mai experimentat așa ceva până la Kingda Ka. A fost tot ce am știut vreodată,” a declarat un fan pentru KYW-TV.

Kingda Ka a avut numeroase probleme mecanice în ultimii ani, ceea ce a dus la închideri prelungite. În 2009, a supraviețuit chiar și unui fulger care l-a lovit.

The Flash: Vertical Velocity îl va înlocui

Acum, parcul de distracții a decis să facă loc unui nou roller coaster. În locul său, Six Flags va inaugura o nouă atracție, The Flash: Vertical Velocity, descrisă ca „primul super boomerang coaster din America de Nord”, care urmează să se redeschidă pe 29 martie 2025.

„Știm că este greu să ne luăm rămas-bun de la atracțiile iubite și apreciem pasiunea oaspeților noștri. Aceste schimbări fac parte din dezvoltarea noastră și din dorința de a oferi experiențe de neuitat. Așteptăm cu nerăbdare să dezvăluim mai multe detalii vara viitoare”, a transmis președintele parcului, Brian Bacica, într-un comunicat de presă, mai scrie sursa citată.

Astfel, Kingda Ka a fost demolat la doar două luni înainte de a împlini 20 de ani, marcând sfârșitul unei ere pentru fanii roller coaster-elor.

