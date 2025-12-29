Proiectul va lega orașele Innsbruck, din Austria, și Franzensfeste/Fortezza, din Italia, două localități aflate chiar și pe fusuri orare diferite.

Costurile de construcție ale acestui proiect major de infrastructură sunt estimate la 8,54 de miliarde de euro.

Tunelul va avea o lungime totală de 55 de kilometri, fiind destinat atât transportului de pasageri, cât și celui de marfă.

Potrivit BBT, „în mai 1994, o cale ferată ocolitoare a fost deschisă la sud de Innsbruck, cunoscută sub numele de tunelul din valea Inn. Acest tunel de 12,7 km face legătura cu tunelul de bază Brenner”.

Reprezentanții proiectului explică faptul că „trenurile de pasageri și de marfă de pe acest tronson nu vor circula, așadar, doar prin Tunelul de bază Brenner, ci și, pe o distanță de câțiva kilometri, prin tunelul din Valea Inn”.

„Această linie, cu o lungime totală de 64 de kilometri, va deveni cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume”.

Un element aparte al construcției este tunelul de explorare, care se întinde pe toată lungimea traseului.

„Acest tunel se află între cele două tuneluri principale și la aproximativ 12 m sub ele și, cu un diametru de 5 m, este considerabil mai mic decât tuburile principale”, potrivit BBT.

Rolul său este esențial în faza de construcție și exploatare: „excavațiile aflate în curs de desfășurare în prezent la tunelul de explorare ar trebui să ofere informații despre masa rocilor și, prin urmare, să reducă la minimum costurile și timpii de construcție”.

Ulterior „tunelul de explorare va fi esențial pentru drenaj atunci când BBT va deveni operațional”.

Odată finalizat, Tunelul de bază Brenner va reprezenta un punct-cheie al transportului feroviar european și un record mondial în infrastructura subterană, alăturându-se altor construcții spectaculoase.

Cea mai lungă cale ferată din lume, Calea Ferată Transsiberiană, traversează peste 9.200 de kilometri și opt fusuri orare, de la Moscova la Vladivostok.