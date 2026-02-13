Un megaproiect întins pe 12 kilometri pătrați: „Mi-au trebuit ore doar să-l străbat”

Imaginile din interior au fost surprinse de exploratorul urban olandez Bob Thissen, în vârstă de 40 de ani. Acesta a reușit să pătrundă în complexul uriaș și a filmat piscinele goale, toboganele intacte și decorurile tematice lăsate exact așa cum au fost în ziua în care lucrările s-au oprit.

„Dimensiunea piscinei interioare a fost copleșitoare. Mi-au trebuit ore doar ca să o străbat”, a povestit el.

Parcul acvatic nu era un proiect izolat. El făcea parte dintr-o dezvoltare imobiliară uriașă, amplasată în districtul Xiangzhou, care se întindea pe peste 12 kilometri pătrați. Planurile erau impresionante: 23 de hoteluri, 200 de izvoare termale, mai multe parcuri acvatice, un parc de distracții și chiar un circ.

Investiția totală era estimată la 14 miliarde de dolari.

Construcția a fost oprită în timpul pandemiei de COVID, iar dezvoltatorii nu au mai reluat lucrările. Întregul complex a rămas neterminat și a început să se degradeze, fiind descris astăzi de exploratori drept un „oraș fantomă”.

Tobogane uriașe, dinozauri și roboți

În interiorul parcului, Bob Thissen a descoperit piscine imense, tobogane tematice, statui uriașe și chiar elemente de servire robotizată. La construcție nu s-a făcut economie la nimic, spune el, și totul era pregătit pentru deschidere, însă nu a fost folosit niciodată.

„Au investit enorm în acest loc. Nu s-au uitat la costuri. Era mult mai mare decât mi-aș fi imaginat vreodată”, a spus exploratorul.

Unele zone aveau atracții tematice cu dinozauri, iar designul interior sugera un proiect gândit la scară uriașă, cu ambiții globale.

„Momentul în care am intrat în parc a fost, fără îndoială, cel mai intens. Era mult mai mare decât mi-aș fi imaginat vreodată”, a mai spus olandezul.

Un simbol al crizei imobiliare

Parcul acvatic a devenit un exemplu spectaculos al dezvoltărilor imobiliare abandonate din China în ultimii ani. Mai multe proiecte de amploare au fost lăsate neterminate pe fondul problemelor financiare și al blocajelor din timpul pandemiei.

Astăzi, complexul de 14 miliarde de dolari stă în tăcere. Piscinele sunt goale, hotelurile nu au fost deschise niciodată, iar toboganele nu au fost folosite.

„A fost una dintre cele mai nebune aventuri urbex din viața mea”, a spus Bob Thissen, după ce a petrecut ore întregi explorând ceea ce ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai spectaculoase locuri de distracție din lume.

„Un proiect de această dimensiune este ceva ce nu vezi în lumea occidentală. A trebuit să-l văd cu ochii mei”, a mărturisit Thissen.

