Muntele Erebus din Antarctida este cel mai sudic vulcan activ de pe Pământ. Are o altitudine maximă de 3.794 metri și este situat pe Insula Ross, care este, de asemenea, casa a trei vulcani inactivi, Muntele Terror, Muntele Bird și Muntele Terra Nova.

Muntele Erebus face parte din Cercul de foc al Pacificului, care include peste 160 de vulcani activi. Vulcanul a fost observat ca fiind continuu activ din anul 1972.

Cercetătorii au descoperit un fenomen surprinzător în Antarctica: vulcanul Erebus, cel mai înalt vulcan activ de pe continent, aruncă în atmosferă praf de aur în valoare de aproximativ 6.000 de dolari pe zi.

Potrivit unui studiu publicat de IFL Science, acest fenomen unic a fost observat în cursul analizei norilor de gaz emanați de vulcan, care transportă particule microscopice de aur pe distanțe de sute de kilometri.

O „fabrică de aur” în deșertul înghețat

Analizele indică faptul că gazele vulcanice ale Muntelui Erebus sunt încărcate cu cristale minuscule de aur, cu dimensiuni de cel mult 20 de micrometri.

Oamenii de știință estimează că vulcanul eliberează zilnic în jur de 80 de grame de aur.

„Este o descoperire remarcabilă, care deschide noi perspective asupra proceselor geotermale din această regiune izolată”, a relatat IFL Science,

Praful de aur nu se depune imediat în apropierea vulcanului, ci poate fi transportat până la 1.000 de kilometri distanță.

În plus, Erebus eliberează în mod regulat gaze, vapori și chiar „bombe vulcanice”, bucăți mari de rocă parțial topită.

Lacul de lavă și viața în condiții extreme

Aflat la o altitudine de 3.794 de metri, Muntele Erebus găzduiește un lac de lavă care fierbe neîntrerupt din cel puțin 1972. Acest fenomen îl plasează printre cele 5 lacuri de lavă permanente din lume, păstrându-și temperatura ridicată în ciuda iernilor aspre din Antarctida.

Pe versanții săi se află peșteri de gheață formate de gazele fierbinți care se ridică din interiorul vulcanului. Aceste peșteri, deși întunecate și reci, sunt populate de 61 de specii de ciuperci.

Cercetătorii sugerează că prezența acestor organisme ar putea fi rezultatul contaminării umane în timpul expedițiilor anterioare.

O descoperire istorică și explicația geologică

Erebus a fost descoperit în 1841 de exploratorul britanic James Clark Ross, care i-a dat numele uneia dintre navele sale, HMS Erebus, inspirat din mitologia greacă, unde Erebus reprezintă „întunericul”.

Prima ascensiune a vulcanului a fost realizată în 1908 de o echipă britanică condusă de Ernest Shackleton.

Conform portalului de cercetare Secret Atlas, Erebus se află pe o zonă subțire a scoarței terestre, ceea ce permite magmei să urce cu ușurință din mantaua Pământului. Această activitate intensă îmbogățește magma cu elemente volatile precum clorul și sulful, facilitând eliberarea aurului dizolvat în atmosferă.

Un fenomen unic, dar periculos

Deși descoperirea prafului de aur atrage curiozitatea cercetătorilor, activitatea vulcanului rămâne un risc.

În timpul erupțiilor, Erebus poate elibera coloane de cenușă de până la 2 kilometri înălțime, iar impactul său asupra mediului și climei din regiune este încă sub evaluare.

