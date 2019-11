De Alexandra Nistoroiu,

Georgeta Bumbac este, în acest moment, cel mai puternic funcţionar din Ministerul Sănătăţii: are funcţia de secretar general.

Secretul carierei sale prolifice ar fi prietenia sa cu oameni politici, în special cu Felix Stroe (şeful PSD Constanţa).

Într-un interviu pentru Libertatea, Bumbac recunoaşte că Felix Stroe este naşul copilului său, dar neagă că şeful PSD Constanţa ar avea vreo implicare în ascensiunea ei profesională.

Din acest cumul de funcţii, Bumbac câştigă peste 5.500 de euro pe lună, cât câştigă lunar şi preşedintele ţării, Klaus Iohannis.

În paralel cu activitatea sa în Ministerul Sănătăţii, Georgeta Bumbac a absolvit cursuri postuniversitate la Academia Naţională de Informaţii şi Colegiul Naţional de Apărare.

În ultima zi de mandat, fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc a numit, pe următorii patru ani, apropiaţi de-ai PSD în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după cum arăta o investigaţie a jurnaliştilor de la Newsweek.

Printre cei cinci membri CA selectaţi de Răzvan Cuc se află şi Georgeta Bumbac, “un bugetar de lux”, cum o numesc cei de la Newsweek.

Funcţie după funcţie

Bumbac era deja din noiembrie 2017 în acest consiliu de administraţie, dar, prin decizia pe ultima sută de metri a ministrului de la Transporturi, obţine încă patru ani în această structură de conducere a unei companii de stat strategice.

Toate astea se întâmplă la mai puţin de două luni de când, în alt minister, la Sănătăte, Bumbac a fost avansată la funcţia de secretar general, cea mai importantă funcţie după cea de ministru al sănătăţii.

Economista lucrează însă în Ministerul Sănătăţii de 8 ani. A ocupat funcţia de director general la economic, departamentul responsabil de buget.

Veniturile lunare ale doamnei Bumbac i-ar face geloşi pe funcţionarii din sistemul medical britanic, unde salarii de peste 5.000 de euro sunt rare. Potrivit grilei de salarii, secretarul general din Ministerul Sănătăţii câştigă lunar un venit brut de 17.870 de lei.

Anul trecut, din cumulul său de funcţii publice, Georgeta Bumbac a câştigat lunar peste 5.500 de euro de la stat, adică mai mult decât obţin preşedintele sau premierul ţării din salariu.

Informaţiile apar în declaraţia sa de avere: aproximativ 2.500 de euro a fost salariul ei de la Ministerul Sănătăţii, iar încă 3.000 de euro adunase ca indemnizaţii pentru că se află în consiliile de administraţie a trei din companiile de stat de la Transporturi: Compania de Aeroporturi Bucureşti, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile şi CNAIR.

Libertatea a stat de vorbă cu Georgeta Bumbac pentru a vedea cum comentează apropierea de PSD şi cum îşi împarte timpul pentru a face faţă atâtor poziţii publice importante.

Interviu cu Georgeta Bumbac. “Felix Stroe este naşul copilului meu. Dar ce relevanţă are?”

– Doamnă Bumbac, vă rugăm, aş dori să vă adresez câteva întrebări legate de mandatul nou obţinut în consiliul de administraţie CNAIR.

– Eu ştiu ce pregătire am, nu m-a pus nimeni acolo nici că… Am parcurs o procedură de selecţie. Este un raport finalizat de o companie care a fost selectată de angajator, probabil că printr-o procedură de achiziţie. Este un raport finalizat la 1 ianuarie 2019. De ce s-a făcut abia acum, habar nu am.

– Totuşi, pe lângă activitatea din Ministerul Sănătăţii şi din CNAIR, mai sunteţi şi la Aeroporturi şi la Canale Navigabile.

– Da, doamnă, potrivit legii, poţi fi în trei consilii de administraţie maxim.

– Şi sunteţi chiar în 3.

– Da, sunt în 3 consilii de administraţie. Sunt funcţionar public de 23 de ani.

– Cum faceţi să împăcaţi toate aceste 4 funcţii publice?

– Cum fac toţi funcţionarii care sunt membri CA.

– Însă sunt 4 funcţii în 4 domenii diferite: aeroporturi, sănătate, autostrăzi.

– Până acum n-am avut nici un rebut profesional în cariera mea de 20 de ani de administraţie publică.

– Puteţi explica, vă rugăm, ce înţelegeţi prin rebut profesional?

– Adică nu am avut nici un eşec.

Felix Stroe, şeful PSD Constanţa | Foto: Hepta

– În ce relaţie sunteţi cu Felix Stroe?

– Este naşul copilului meu. Are vreo relevanţă treaba asta?

– A avut vreo implicare…

– Nu, n-a avut, sunt în Ministerul Sănătăţii din 2011, doamnă, de pe vremea guvernului Boc.

– În această perioadă aţi absolvit, potrivit CV-ului dumneavoastră, şi cursurile postuniversitare ale Academiei Naţionale de Informaţii şi Colegiului Naţional de Apărare?

– Da, aşa este.

– Cum v-aţi organizat timpul să faceţi toate astea?

– Doamnă, ajung la 22.30-23.00 acasă. Am şi un doctorat în economie, am şi master în administraţie publică, deci nu sunt pusă cu praştia nicăieri.

– Înţelegem că aveţi competenţă în economie, totuşi ce vă califică să lucraţi în 4 domenii atât de diferite în acelaşi timp?

– Fiecare din aceste domenii are nevoie de economie.

– Şi consideraţi că puteţi aloca suficient de mult timp fiecăreia din acestea?

– Da, eu noaptea stau şi citesc tot ce înseamnă materiale pentru când se convocă Consiliul de Administraţie. Şi când merg la şedinţă, ştiu exact ce-am de făcut.

– Consideraţi că alţi oameni capabili nu puteau să ocupe funcţiile respective?

– Ba da, doamnă, eu mi-am depus candidatura pentru TAROM, puteţi verifica. Acolo n-am fost selectată. Am intrat pe lista scurtă, dar n-am fost pe lista finală. Eu n-am avut numai reuşite în carieră, am avut şi eşecuri. Nu m-a luat cineva să mă pună undeva.

– Din perspectiva dumneavoastră, apropierea de oameni politici nu a avut nici un impact?

– Nu, eu sunt în administraţia publică din 1997. Eu sunt apolitică. În primul rând, sunt funcţionar public. Nu sunt apropiată de o culoare politică şi de nici un partid politic.

