Ajuns la 87 de ani, Leon Rotman a venit la înmormântarea lui Ivan Patzaichin. Ambii canoiști, ambii campioni olimpici.



Rotman e chiar cel mai vârstnic. Născut în 1934 la București, acesta a venit la cimitir cu un portret al său din tinerețe, făcut chiar în 1956, anul în care a luat de două ori aurul olimpic.

„Ma prețuit foarte mult (n.r. Ivan), am rămas surprins când am văzut declarații de-ale lui prin presă despre mine”, a spus, cu lacrimi în ochi, Leon Rotman.

Trei medalii olimpice, două de aur

Rotman a câștigat medalia supremă în probele de canoe 1.000 și 10.000 de metri la JO 1956. A completat zestrea olimpică după 4 ani, când a luat un bronz în proba de 1.000 de metri la JO 1960 de la Roma.

N-a mai putut participa la JO 1964 din cauza unei accidentări.

Din 2008, anul în care s-a stins boxerul Nicolae Linca, și el campion olimpic în 1956, născut în 1929, Rotman este cel mai vârstnic medaliat cu aur al României la JO.

Palmares Leon Rotman

Dublu campion olimpic în 1956 (C-1000, C-10000)

Medaliat cu bronz olimpic în 1960 (C-1000)

De 14 ori campion național

De 7 ori câștigător al Regatei Internaționale Snagov

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, publicat în 2020, Rotman se declara mâhnit fiindcă nu primise încă Ordinul Național pentru Merit în Grad de Comandor de la președintele Iohannis.

„Nu am contract cu Dumnezeu și chiar aș vrea să mă bucur de această distincție cât sunt în viață. Mă onorează că președintele țării s-a gândit la mine, dar nu înțeleg de ce se tărăgănează lucrurile”, spunea Rotman în GSP.

După ce s-a retras din cariera sportivă, Rotman a ajuns polițist la Secția 7 și s-a pensionat în anii ‘70 după ce a fost lovit cu o toporișcă la nivelul capului.

„După 10 ani am fost nevoit să mă pensionez, la doi ani după ce, într-o altercație cu un grup de scandalagii, am intervenit și am încasat 6 lovituri cu o toporișcă”, povestea el tot în Gazeta Sporturilor.

