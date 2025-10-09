Siropul toxic a fost produs în sudul Indiei

Majoritatea copiilor, cu vârste sub cinci ani, au murit în statul Madhya Pradesh în ultima lună, după ce au primit siropul contaminat cu o substanță toxică mortală.

În ultimii ani, siropurile de tuse fabricate în India au fost supuse unei analize stricte la nivel internațional, după mai multe decese raportate în diferite țări, ceea ce a afectat reputația Indiei de al treilea cel mai mare producător mondial de medicamente ca volum.

G. Ranganathan, în vârstă de 75 de ani, a fost reținut joi dimineață în locuința sa din Chennai de polițiști din acest oraș și din Madhya Pradesh.

El este acuzat de omor din culpă – care nu echivalează cu crimă – și de falsificare de medicamente, potrivit surselor citate de AFP și presei indiene.

Siropul incriminat, comercializat sub numele Coldrif, a fost produs de compania Sresan Pharma la o unitate din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei.

Contaminat cu dietilen glicol

Ministerul Sănătății indian a anunțat sâmbătă că analizele de laborator au arătat că siropul era contaminat cu dietilen glicol (DEG), o substanță toxică folosită în solvenți industriali, care poate fi fatală chiar și în doze foarte mici. Ca urmare, Madhya Pradesh și alte state au interzis produsul.

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Recomandări
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Presa indiană a relatat că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut explicații autorităților indiene pentru a afla dacă siropul toxic a fost exportat și în alte țări.

În 2022, peste 70 de copii au murit în Gambia din cauza insuficienței renale acute, după ce au consumat un sirop de tuse importat din India. În Uzbekistan, între 2022 și 2023, 68 de copii au decedat dintr-un motiv similar, tot în urma consumului unui sirop contaminat produs în India.

În ianuarie 2023, Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA), în colaborare cu OMS și alți parteneri internaționali, a lansat o investigație privind sursa siropurilor de tuse contaminate, responsabile pentru moartea a peste 300 de copii în Asia și Africa.

India rămâne al treilea cel mai mare producător de medicamente din lume, după Statele Unite și China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât costă cea mai ieftină locuință din cel mai scump oraș al României? Cumpărătorii anticipează noi majorări ale prețurilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
GSP.RO
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
GSP.RO
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Știri România 09 oct.
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Știri România 09 oct.
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
Fanatik.ro
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Stiri Mondene 09 oct.
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 oct.
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
ObservatorNews.ro
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.ro
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs
KanalD.ro
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs

Politic

Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Diana Șoșoacă poate rămâne fără imunitate parlamentară: anunțul făcut de Roberta Metsola în plenul Parlamentului European
Politică 09 oct.
Diana Șoșoacă poate rămâne fără imunitate parlamentară: anunțul făcut de Roberta Metsola în plenul Parlamentului European
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită