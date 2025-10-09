Siropul toxic a fost produs în sudul Indiei

Majoritatea copiilor, cu vârste sub cinci ani, au murit în statul Madhya Pradesh în ultima lună, după ce au primit siropul contaminat cu o substanță toxică mortală.

În ultimii ani, siropurile de tuse fabricate în India au fost supuse unei analize stricte la nivel internațional, după mai multe decese raportate în diferite țări, ceea ce a afectat reputația Indiei de al treilea cel mai mare producător mondial de medicamente ca volum.

G. Ranganathan, în vârstă de 75 de ani, a fost reținut joi dimineață în locuința sa din Chennai de polițiști din acest oraș și din Madhya Pradesh.

El este acuzat de omor din culpă – care nu echivalează cu crimă – și de falsificare de medicamente, potrivit surselor citate de AFP și presei indiene.

Siropul incriminat, comercializat sub numele Coldrif, a fost produs de compania Sresan Pharma la o unitate din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei.

Contaminat cu dietilen glicol

Ministerul Sănătății indian a anunțat sâmbătă că analizele de laborator au arătat că siropul era contaminat cu dietilen glicol (DEG), o substanță toxică folosită în solvenți industriali, care poate fi fatală chiar și în doze foarte mici. Ca urmare, Madhya Pradesh și alte state au interzis produsul.

Presa indiană a relatat că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut explicații autorităților indiene pentru a afla dacă siropul toxic a fost exportat și în alte țări.

În 2022, peste 70 de copii au murit în Gambia din cauza insuficienței renale acute, după ce au consumat un sirop de tuse importat din India. În Uzbekistan, între 2022 și 2023, 68 de copii au decedat dintr-un motiv similar, tot în urma consumului unui sirop contaminat produs în India.

În ianuarie 2023, Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA), în colaborare cu OMS și alți parteneri internaționali, a lansat o investigație privind sursa siropurilor de tuse contaminate, responsabile pentru moartea a peste 300 de copii în Asia și Africa.

India rămâne al treilea cel mai mare producător de medicamente din lume, după Statele Unite și China.

