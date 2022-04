Autoritățile filipineze au anunțat, luni, că cel puțin 25 de persoane au murit în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor cauzate de furtuna tropicală Megi, care a lovit coastele de est și de sud ale țării sud-asiatice, potrivit CNN.

Furtuna, cunoscută în Filipine sub numele de Agaton, a lovit duminică insula, cu rafale de vânt de până la 80 km/h. Megi este prima furtună din acest an care lovește arhipelagul, care are de-a face anual cu aproximativ 20 de astfel de furtuni.

În provincia estică Leyte, cadavrele a 22 de persoane au fost recuperate după ce au fost îngropate în urma unei alunecări de teren, a declarat reporterilor Joemen Collado, șeful poliției din orașul Baybay.

Agenția națională pentru dezastre, care a declarat, de asemenea, că trei persoane au murit în regiunea Davao de sud, a transmis că victimele raportate sunt încă supuse verificării.

„Au avut loc alunecări de teren în localități și apoi unele dintre victime au fost luate de inundații”, a spus Collado, adăugând că operațiunile de salvare sunt în desfășurare, deoarece încă cel puțin șase persoane sunt date dispărute.

Imaginile distribuite luni de biroul local de pompieri îi arată pe salvatori printre casele parțial scufundate și sapă după supraviețuitori, într-o zonă lovită de alunecări de teren.

Furtuna tropicală Megi este de așteptat să slăbească în intensitate și să se întoarcă, marți, în mare, a anunțat biroul meteorologic de stat.

