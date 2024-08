Sudanul înregistrează un sezon ploios intens de luna trecută şi numeroase inundaţii, în principal în nordul ţării.

Ploi puternice au inundat regiunea Arbaat, situat la nord de oraşul Port-Sudan, în statul de la Marea Roşie, provocând surparea duminică a barajului de la Arbaat, potrivit unor martori, notează News.ro.

”Treizeci de decese au fost confirmate” în urma ruperii barajului, a anunţat luni o delegaţie guvernamentală citată de OCHA, potrivit căreia numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

Barajul de la Arbaat se află la aproximativ 38 de kilometri nord-vest de Port-Sudan, sediul de facto al Guvernului, după ce autorităţile au fost nevoite să părăsească oraşul Khartoum, capitala ţării, din cauza războiului declanşat în aprilie 2023 între armată şi paramilitari din cadrul Forţelor de Susţinere rapidă (FSR).

Aproape 50.000 de oameni au fost afectaţi

„Până la 50.000 de persoane care trăiesc în zone situate la vest de baraj au fost grav afectate”, anunţă OCHA, care precizează că „aproximativ 70 de sate din jurul barajului de la Arbaat au fost afectate de inundaţii bruşte”, care au distrus ”20 de sate”.

Cel puţin 132 de persoane au murit în Sudan, în inundaţii, în timpul sezonului ploios din acest an, care durează din mai şi până în octombrie în majoritatea ţării, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii.

Autorităţile sudaneze şi ONU au semnalat o creştere a cazurilor de holeră în urma acestor ploi torenţiale.

În Războiul din Sudan, armata condusă de către generalul Abdel Fattah al-Burhane luptă împotriva FSR, condus de către fostul ajunct al acestuia, generalul Mohamed Hamdane Daglo.

Cele două părţi au fost acuzate de crime de război, şi anume bombardamente orbeşti în zone locuite, în acest conflict care s-a soldat cu zeci de mii de morţi şi care a provocat mutarea a peste şase milioane de oameni, potrivit ONU.

Infrastructurile din Sudan, o ţară deja fragilizată înainte de război, au fost decimate. Armata şi FSR sunt acuzate de faptul că au luat ca ţintă instalaţii civile, iar confruntările armate au împiedicat repararea şi întreţinerea acestora.

