Majoritatea cetaceelor ​​au murit în primele 10 zile de la dezastru, după cum a raportat Centrul de Salvare a Delfinilor „Delfa”.

„De la accident, am înregistrat 61 de cetacee moarte, dintre care 32 au murit după 15 decembrie. Decesele sunt cel mai probabil legate de scurgerea de petrol. Restul muriseră înainte de urgență”, se arată în comunicat.

Se observă că majoritatea acestor delfini au murit în primele 10 zile de la dezastru, iar trupurile lor sunt aduse la mal de valurile mării. Majoritatea delfinilor morți aparțineau speciei Azov, care au fost întotdeauna cele mai vulnerabile cetacee.

Dead dolphins washing up on the shores in the Black Sea due to the Russian made eco-disaster from corrupt oil shipping. pic.twitter.com/lBxLqkUJFa