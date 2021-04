Capitala provinciei Baluchistan care a fost mult timp teatrul unei insurgenţe a naţionaliştilor locali.

”Ofiţerii noştri lucrează pentru a stabili dacă a fost o bombă şi ce tip de dispozitiv ar putea fi”, a precizat Nasir Malik.

În urma deflagrației, s-au înregistrat patru morți și 10 răniți, inclusiv doi agenți, au anunțat autoritățile.

A suicide-VBIED blast in parking lot of Serena Hotel, Quetta. 4 martyred & 10 injured including 2 Assistant Commissioners. Banned terrorist outfit TTP claimed the responsibility. Anti CPEC & anti Afghan Peace Process forces are the culprits using their proxy.



