Un bilanț provizoriu făcut de autorități indică faptul că o persoană a murit, iar alte trei sunt în stare gravă în urma accidentului.

Alte 10 persoane sunt dispărute sub dărâmături.

„Operaţiunile de salvare continuă şi a fost demarată o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului”, a anunţat Departamentul regional pentru Situaţii de Urgenţă.

La locului incidentului au venit zeci de membri ai echipelor de intervenţie care caută supravieţuitori.

