De aceea, fiecare utilizator își dorește să aibă pe propriul smartphone cele mai bune și mai utile aplicații, iar cele mai populare aplicații pe care mulți dintre noi le descarcă sunt cele care ne spun cum va fi vremea. Și asta pentru câ nu este nimic mai rău decât să pleci de acasă pe vreme frumoasă, îmbrăcat sau îmbrăcată cu ținuta preferată și cu părul aranjat, iar după puțin timp să fii surprins de o aversă puternică ori de o ninsoare abundentă. În acel moment, singurul gând care îți trece prin minte este „de ce, oare, nu am verificat starea vremii”. Pentru a evita astfel de situații neplăcute este bine să deții în telefonul personal o astfel de aplicație, iar în acest articol îți vom spune care sunt cele mai bune astfel de aplicații, de ce este benefic să avem una instalată și la ce ne ajută acestea.

De ce este indicat să ai pe telefon o aplicație meteo

Indiferent dacă ești un pasionat de meteorologie sau doar cauți să fii informat în legătură cu starea vremii pentru a-ți putea planifica mai bine activitățile zilnice, o aplicație meteo bine aleasă îți poate aduce un plus semnificativ în ceea ce privește calitatea vieții. În prezent, există tehnologii inovatoare precum realitatea augmentată, inteligență artificială sau „machine learning”, care este un subset al inteligenței artificiale axat pe construcția sistemelor ce pot învăța sau își pot îmbunătăți performanțele, în funcție de datele pe care le procesează. Cu toate aceste tehnologii care au rolul să îmbunătățească aplicațiile meteo viitorul în acest domeniu este plin de noutăți care fac ca experiența meteorologică mobilă să fie mai captivantă și mai utilă.

O aplicație meteo bine aleasă îți poate aduce un plus semnificativ în ceea ce privește calitatea vieții

Un detaliu foarte important este acela că aplicațiile meteo dedicate dispozitivelor mobile inteligente oferă acces ușor la prognoze oricând aveți nevoie de ele și transmit alerte în timp real pe telefonul tău mobil. Majoritatea aplicațiilor îți oferă informații despre temperaturile minime și maxime ale zilei, precum și o defalcare pe zile și pe ore ale valorilor termice, a nivelului de precipitații, calității aerului și multe alte detalii utile necesare pentru a te menține informat și în siguranță, relatează CNET.com. În același timp, aceste aplicații pot fi nu doar utile, ci multe dintre ele colectează și distribuie, de asemenea, datele utilizatorilor, ceea ce ar putea reprezenta un pericol în ceea ce privește confidențialitatea acestora, deci și a ta. De aceea, este important să înțelegi și politicile de confidențialitate ale acestui tip de aplicație.

Cele mai bune aplicații meteo pentru smartphone

Cunoașterea stării vremii reprezintă pentru muți oameni o adevărată pasiune. Anticiparea ploii, ninsorii ori a unei furtuni este esențială pentru a-ți face o ideee despre cum va fi vremea și, implicit, despre hainele cu care urmează să îmbraci pentru a pleca la școală sau la serviciu.

Orice smartphone vine cu o aplicație meteo preinstalată

Indiferent dacă folosești un iPhone sau un smartphone cu Android dispozitivul tău vine cu o aplicație meteo preinstalată, însă dacă nu ești mulțumit cu ceea ce îți oferă aceasta sau dacă nu funcționează corect, trebuie să știi că există și alte aplicații similare pe care le poți descărca și testa pe care ți le prezentăm în cele ce urmează.

The Weather Channel

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Weather Channel este cea mai descărcată aplicație meteo la nivel global și este și firesc atâta vreme cât este gratuită. În plus, aceasta oferă tot ceea ce un utilizator pasionat de meteorologie are nevoie într-o prognoză, și anume prognoze pe ore, rapoarte zilnice și prognoze pe următoarele zece zile, potrivit site-ului Top10.com. În plus, afișează și cele mai recente știri din toate domeniile și dispune chiar și de funcții de partajare socială unde poți încărca și vizualiza fotografii și videoclipuri. Cei care vor să descarce versiunea premium, care este lipsită de reclame, vor trebui să plătească un abonament anual de 3,99 de dolari.

AccuWeather

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Dacă Weather Channel este cea mai descărcată aplicație meteo, AccuWeather este cea mai precisă aplicație meteo locală și globală. Într-un studiu de 25 de milioane de prognoze meteo în mai mult de 1.000 de locații la nivel mondial, ForecastWatch, instrumentul independent de urmărire a acestei industrii, a constatat că AccuWeather a avut cea mai scăzută rată de eroare absolută, performând cu 7,6% mai bine decât cea mai apropiată aplicație concurentă. Pentru iubitorii de vreme, AccuWeather oferă o prognoză detaliată, minut cu minut, pe următoarele două ore, prognoze orare și zilnice, precum și vizualizări pe următoarele 15 zile. Pentru a vedea prognoza meteo tot ce trebuie să faci este să dai acces aplicației să acceseze GPS-ul telefonului. Dacă nu vrei să se schimbe prognoza în funcție de locație, poți selecta manual orașul tău.

WeatherBug

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

WeatherBug este o aplicație meteo gratuită foarte utilă deoarece oferă alerte în timp real. După ce ai descărcat-o trebuie să accesezi setările pentru a activa notificările. Poți să organizezi prognozele pe file astfel încât să ai o imagine actualizată a prognozei curente, o filă pentru vremea valabilă în săptămâna curentă și alta pentru săptămâna viitoare. De asemenea, poți afla pe loc informații referitoare la temperatura maximă și minimă, temperatura resimțită, starea cerului, viteza și direcția vântului, precum și calitatea aerului. Poți afla, totodată, ora la care răsare și apune Soarele și care este faza Lunii.

Dark Sky

Sisteme de operare compatibile: iOS

Această aplicație este prefertaă de mulți utilizatori din întreaga lume datorită prognozelor meteo locale detaliate, hărțile radar avansate, stațiile meteo și nivelul ridicat de precizie. Dark Sky are propriul sistem de prognoză hiperlocal, iar informațiile sale sunt folosite și de unele dintre celelalte aplicații meteo din această listă, mai notează Top10.com. Dark Sky și-a închis aplicațiile pentru Android și Wear OS în 2020, după ce a fost cumpărată de Apple, dar aplicația pentru iOS continuă să fie preferată de utilizatorii de iPhone, iPad și Apple Watch. Această aplicație este atât de eficientă încât îți poate oferi informații precise la minut, care te va ajuta să știi exact când va începe ori când se va opri ploaia ori ninsoarea în locația ta. Vei primi chiar și o notificare prin care vei fi sfătuit să te pui la adăpost. Are un design excelent și este una dintre cele mai detaliate aplicații meteo oferind funcții precum hărți interactive ale vremii și avertizări timpurii pentru fenomene meteorologice extreme.

Shadow Weather

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Dintre toate aplicațiile meteo pentru telefoanele cu Android, Shadow Weather este, probabil, cea mai bună și mai exactă, fiind asemănătoare cu Dark Sky în ceea ce privește interfața și experiența de utilizare. Condițiile meteo inteligente și notificările vor transmite alerte severe despre când va începe ploaia ori furtuna astfel încât să nu fii luat prin surprindere. Odată ce furtuna începe vei avea instrumente radar interactive exacte de urmărire a celulelor de furtună și un sistem de urmărire a trăsnetului în timp real. Shadow Weather oferă imagini radar detaliate în timp real și hărți meteo pe un fundal negru foarte clare. Un alt lucru pe care Shadow și Dark Sky îl au în comun este sincronizarea calendarului telefonului.

FlowX

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Dacă s-ar oferi titluri pentru aplicațiile meteo, atunci FlowX ar putea fi supranumită „aplicația oamenilor”. Printre funcțiile sale interactive se numără și posibilitatea de a controla cu degetul animația prognozei în timp real, precum și posibilitatea de a alege între mai multe „straturi” de date care să fie afișate pe harta interactivă meteo. Cel mai bun lucru la FlowX este acela că nu trebuie să plătești pentru a scăpa de reclame. Și dacă, totuși, vrei să plătești un abonament o poți face pentru a avea acces la o serie de funcții suplimentare, cum ar fi „hindcast”, o prognoză retrospectivă pe ultimele trei zile, sau grafice și hărți personalizate.

Tommorow.io (ClimaCell)

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Tomorrow.io, înființată în 2015 sub denumirea de ClimaCell, este un start-up american din domeniul tehnologiei meteorologice care oferă informații adunate de la milioane de dispozitive conectate, precum telefoane mobile, vehicule conectate, camere video stradale, avioane și drone. Spre exemplu, dacă un automobil conectat pornește un ștergător de parbriz, Tomorrow.io va știi că plouă. Dincolo de planurile de extindere ale companiei, Tomorrow.io a lansat și o aplicație mobilă dedicată foarte utilă pentru dispozitiv, despre care susține că poate prezice modelele meteo cu precizie până la locația ta exactă.

Carrot Weather

Sisteme de operare compatibile: Android și iOS

Carrot Weather oferă prognoze meteo din oră în oră, zilnice și săptămânale bazate pe informații preluate de la Dark Sky, „asezonată” cu remarci prietenoase până la sarcastice care pot face ca și în cele mai întunecate prognoze să se strecoare o rază de soare. Există chiar o setare prin care poți stabili cât de mare să fie încărcătura politică a glumelor informatice. Această aplicație este dedicată utilizatorilor de smartphone-uri care doresc ca vremea lor să fie distractivă, nu doar informativă, potrivit Top10.com, incluzând jocuri distractive pe o hartă interactivă a lumii. Carrot Weather are un design excelent, fiind premiată de Apple în acest sens, și este alegerea potrivită pentru cei care caută o aplicație meteo cu mai multă personalitate ca altele.

