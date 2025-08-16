Degustare cu peste 20 de sortimente de tomate

Participanții au avut ocazia să guste 20 de sortimente de tomate, de toate mărimile și culorile, potrivit Agro Tv.

Verdictul: cele mai gustoase roșii mari sunt cele portocalii, iar la categoria cherry, preferatele au fost tomatele verzi.

Soiul portocaliu câștigător se numește Chihlimbar și este creația cercetătorilor buzoieni.

Degustătorii l-au declarat învingător pe baza notelor primite pentru gust, aciditate și formă.

Degustătorii au încercat 20 de soiuri de tomate – Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Facebook/ Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

„Chihlimbar a cucerit inimile”

„La categoria fructe mari, a cucerit inimile Chihlimbar, cu portocaliul ei cald și gust dulce”, au anunțat cercetătorii.

Soiul de roșii Chihlimbar – Foto: Facebook/ Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

Chihlimbar este un soi de vară-toamnă (grupa de maturitate 03) cu creștere determinată, destinat cultivării în câmp, atât pentru consum proaspăt, cât și pentru industrializare.

Planta are aspect de tufă viguroasă, compusă din 6-8 lăstari principali.

Fructele sunt mari, portocalii, rotunde, cu o greutate medie de peste 200 g. Producția pe plantă depășește 2,5 kg, cu un potențial de 45-60 t/ha.

La categoria cherry: roșii verzi, Flaviola și tomatele negre

Dacă la categoria fructe mari Chihlimbar a fost vedeta, la roșiile cherry surpriza a venit de la o linie de tomate verzi.

„La categoria cherry, a făcut senzație o linie de tomate de culoare verde, aflată încă la noi în lucru, urmată îndeaproape de Flaviola, roșiile considerate «bomboanele copilăriei» datorită gustului foarte dulce și tomatele negre”, au transmis cercetătorii buzoieni.

Roșii cherry verzi – Foto: Facebook/ Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

Anul trecut, soiul Andrada a fost câștigătorul degustării organizate la Buzău. În acest an, acest soi de roșii s-a clasat pe locul 4, după Chihlimbar, Florina și o linie de tomate roz.

„Anul trecut, Andrada a ținut fruntea sus… dar anul acesta a trebuit să lase loc pentru două rivale puternice: Florina 44, roșie de câmp cu gust de vară și pulpă fermă, și o linie roz în formă de inimă, aflată încă în faza de testare”, a precizat Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, pe Facebook.

Cercetătorii au anunțat că semințele și răsadurile soiurilor premiate pot fi cumpărate direct de la Stațiunea de la Buzău, cu livrare inclusiv prin curier, în toată țara.