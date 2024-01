Noutăți de la cel mai mare târg de tehnologie din lume: televizoarele transparente și scaunele care te fac să simți când iei bătaie la jocuri

Samsung a adus primul televizor MicroLED transparent

Gigantul sud-coreean Samsung, cel mai mare producător de televizoare din lume, a prezentat primul televizor transparent cu tehnologia MicroLED.

Dacă ecranele OLED se diferențiază prin faptul că fiecare pixel se aprinde separat, dar au probleme cu retenția imaginilor din cauza faptului că materialele sunt organice, ecranele MicroLDED oferă aceleași avantaje cu cele OLED, dar fără problemele de burn-in. Diferența este însă că prețurile sunt mult mai mari, pentru că ecranele sunt mult mai greu de produs.

Samsung a mai prezentat în ultimii ani ecrane MicroLED, însă în acest an a adus primul televizor MicroLED transparent. Filmulețele și imaginile par ca niște „holograme” pe acesta, după cum scrie Engadget.

Pe lângă acesta, Samsung a prezentat versiuni de mărimi diferite pentru gama sa de televizoare MicroLED: de 76 inchi, 89 inchi, 101 inchi, 114 inchi până la unul 140 de inchi diagonală destinat companiilor, potrivit Digital Trends. Nu există preț anunțat pentru acestea.

Prețurile pentru televizoare MicroLED sunt însă extrem de mari: un model anterior se vindea cu 150.000 de euro.

Următoarea generație QD-OLED

Pe lângă acestea, Samsung a prezentat următoarea generație de televizoare QD-OLED, numită S95D. Aceasta este nava sa amiral din acest an. Gama vine cu un strat antireflexie și are versiuni de 55, 65 și 77 inchi.

Pe lângă acestea, Samsung a prezentat și două game mai accesibile, numite S90D și S85D, cu versiuni de 42, 48, 55, 65, 77 și 83 inchi.

Publicațiile de specialitate speculează că unele dintre acestea au ecrane OLED fabricate de LG Display, în vreme ce modelele QD-OLED au ecrane fabricate de Samsung Display.

Foto: Samsung

Pe lângă acestea, Samsung a prezentat și un nou televizor 8K, numit QN900D. Acesta vine cu un nou procesor, botezat NQ8 AI Gen 3, și care funcționează într-un mod asemănător creierului uman. Diferența este însă că acesta are de 8 ori mai multe rețele neuronale față de versiunea anterioară, de la 64 la 512, conform companiei. Acesta permite „curățarea” imaginilor și creșterea calității celor filmate la rezoluții inferioare.

Concomitent, Samsung a prezentat și mai multe soundbar-uri, dar și un proiector 8K wireless.

LG are primul ecran transparent OLED wireless

Nici rivalul sud-coreean LG Electronics nu s-a lăsat mai prejos. Grupul a prezentat primul ecran OLED transparent wireless.

LG OLED T Foto: LG

Numit OLED T, acesta vine cu noul procesor LG Alpha 11, care are o performanță de patru ori mai mare decât generația anterioară. Aceasta se traduce într-o creștere de 70% a graficii și de 30% a vitezei de procesare a imaginilor, conform companiei, citate de Engadget.

Televizorul LG OLED transparent FOTO: LG

LG OLED T funcționează cu tehnologia wireless prezentată inițial de către LG în modelul M3 de anul trecut.

Pe lângă acestea, LG a prezentat și noile game de televizoare din seriile M4 și G4.

Rezoluția a rămas 4K, dar LG a crescut rata de refresh de la 120 la 144 Hz. Acest lucru înseamnă că o imagine se reîmprospătează de 144 de ori pe secundă în fața ochilor, lucru foarte apreciat de pasionații de jocuri, care au nevoie de imagini cursive și rapide.

Gama M4 vine cu Zero Connect Box, care trimite wireless semnal video către televizor, iar mărimile disponibile sunt între 65 și 97 de inchi.

LG M4 Foto: compania

Ambele vin cu cipuri Alpha 11, Nvidia G-Sync și AMD FreeSync, dar și tehnologia MLA, care oferă o luminozitate mai mare.

Pe lângă M4 și G4, LG a anunțat și noile versiuni ale modelelor C4, B4, anul acesta fiind primul în care modelele C și B vor avea procesoare diferite. Dacă G4 are Alpha 11, C4 va folosi Alpha 9.

Prețurile nu au fost anunțate.

Revista What HiFi scrie că față de alți ani lipsesc seriile A (entry level) și Z (8 K, de top).

Producătorul coreean a prezentat și un dulap cu fier de călcat vertical încorporat, din gama LG Styler.

LG Styler Foto: compania

TCL a adus un televizor Mini-LED de 115 inchi

Grupul chinez TCL, care este al treilea producător global de televizoare, a venit la rândul său cu propria inovație: cel mai mare televizor produs în masă!

Acesta a adus un televizor cu o diagonală de 115 inchi, adică aproape 3 metri, echipat cu tehnologiile Mini-LED și Quantum Dot.

Acestea sunt ecrane LCD, dar care pentru iluminare folosesc diode mult mai mici decât cele obișnuite. Acesta are 20.000 de zone de iluminare, conform Engadget, ceea ce îl ajută să obțină un contrast apropiat de cel al ecranelor OLED. Însă spre deosebire de acestea, are o luminozitate mult mai mare și nu are risc de retenție a imaginilor.

Cealaltă tehnologie, Quantum Dot, presupune echiparea ecranelor cu un filtru de particule, ceea ce permite atingerea unor culori foarte intense.

Numit 115QM89, acesta cântărește peste o sută de kilograme.

Concomitent, TCL a prezentat și noi televizoare din clasa S (cea ieftină) și cea Q (cea de top), plus noi soundbar-uri.

Asus a prezentat un monitor OLED cu refresh de 480 Hz

Producătorul taiwanez Asus a surprins la rândul său, aducând un monitor dedicat gamerilor.

Acesta este OLED, dar noutatea este că vine cu o rată de reîmprospătare a imaginii de 480 Hz, adică de 480 de ori pe secundă!

Acesta folosește tehnologia MLA, adică are amplasate mii de mici lentile peste panou, ceea ce crește puternic luminozitatea.

Acesta are o rezoluția de 2560 x 1440 pixeli și trece între o rezoluție Full HD cu 480 Hz și una 1440p cu o un refresh de 240 Hz, conform The Verge.

HP are cel mai ușor laptop de gaming de 14 inchi

Producătorul american de calculatoare și periferice HP a prezentat un laptop despre care spune că este cel mai ușor laptop de gaming, conform Engadget.

Numit Omen Transcend 14, acesta cântărește 1,6 kilograme, cam cât are un MacBook Pro de 14 inchid de la Apple.

Acesta vine cu un cip grafic Nvidia RTX 4070, iar pentru forța brută acesta are procesoare Intel Core Ultra 7 sau Ultra 9, 32 GB pentru memoria RAM și până la 2 TB pentru stocare.

Razer a prezentat scaunul care îți poate da bătaie

Producătorul de electronice și periferice de gaming Razer a venit la rândul său cu o nouă gamă de laptopuri, dar și cu un scaun special dedicat împătimiților de jocuri.

Numit Razer Project Esther, acesta folosește tehnologia Interhaptics, ceea ce permite personalizarea experiențelor. Mai exact, producătorii de jocuri pot „programa” ce stimuli să ofere scaunul pentru jucători în funcție de momentul în care aceștia se află în joc.

Tehnologia este similară cu cea pe care Sony o folosește în manetele pentru consolele PlayStation 5, când acestea vibrează în mâini în funcție de ce se întâmplă în jocuri.

The Verge scrie însă că nu există însă o garanție că acest produs va vedea lumina zilei, iar împătimiții vor și putea să îl achiziționeze.

