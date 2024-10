Românul care vindecă depresia reprogramând rețelele din creier: „În 10 ani, tratarea bolilor mintale va fi ca mersul la stomatolog”

A ajuns, într-un final, la cercetarea rețelelor neuronale și la neuroplasticitate. Este un concept nou, apărut în ultimii ani, care înseamnă, practic, schimbarea modului de a gândi prin reprogramarea rețelelor din creier.

„Am fost primul meu pacient”

Deși sună a distopie SF, procedura este non-invazivă, însemnând antrenarea creierului să dezvolte conexiuni noi.

„Timp de 5 ani am fost praf din punct de vedere psihic. Nu mai puteam să merg nici cu piciorul drept din cauza musculaturii spatelui. Mintea mea nu funcționa cum trebuie. Așa am ajuns și la MIT și la rețele neuronale. Am fost primul meu pacient”, spune Dămășaru.

Fiindcă a avut succes tratându-se, a dorit să îi ajute și pe alții. A apărut astfel ideea Veruvis, centrul prin care oferă acum acces la cele mai noi tehnologii neuropsihice.

Cosmin Dămășaru, în timpul unei sesiuni de antrenament cu o clientă

Este psiholog licențiat, dar spune că nu are pacienți, ci clienți. Cu toate acestea, afirmă că poate trata depresia, anxietatea, autismul. Nu îi place însă să spună că face tratamente, ci antrenamente pentru creier.

Iar firma sa nu este una medicală, ci o platformă de inovare în neurotehnologie.

Celor neîncrezători, le spune că este psiholog licențiat din anul 2020. Are și un doctorat în management absolvit în 2014 la Academia de Studii Economice, iar din 2022 este și doctorand în fizică aplicată la Politehnica București.

Clienții au promovat firma datorită rezultatelor

În anul 2019 a accesat fonduri europene pentru cercetare în valoare de circa 30.000 de euro, dar despre proiect spune că „a fost mai mare deranjul”.

„Având rezultate bune, clienții au făcut reclamă din gură în gură. A venit o doamnă din Dubai cu un copil cu autism și au fost rezultate foarte bune și așa a mers vorba mai departe. De asemenea, avem foarte mulți clienți din Statele Unite”, spune acesta.

„Reconfigurare neuronală cu duhul blândeții”

„Am creat un dispozitiv numit The Womb, prin care păcălim creierul că se află în burta mamei. Creierul își aduce aminte cum era în uter și se face regresie. Clienții simt o relaxare foarte puternică, o amintire. Și creierul scoate la iveală rețelele neuronale primare. Noi îi ajutăm să acceseze resursele interioare și să își schimbe singuri rețelele neuronale. E o reconfigurare neuronală cu duhul blândeții. E practic un proces de învățare accelerată”, spune fondatorul Veruvis.

Client, în timpul sesiune de reconfigurare neuronală

Harta creierului

Cum se face? „Când vine cineva prima oară îi punem o cască pe cap și pe baza acesteia facem o hartă a creierului. Pe baza traseelor descoperite facem antrenament. Stai cu casca pe cap și încerci să controlezi o mașină pe un ecran. Mașina pornește când creierul este aproape de starea optimă”, completează acesta.

O altă metodă este să stai într-o cameră izolată, pe întuneric. „Acolo când creierul nu mai are stimuli se concentrează. Procesul este mai puternic. În The Womb stai pe un pat special, dar nu în apă. Și se aude un sunet plăcut de pian. Creierului îi place acest sunet. Dar nu sunetul relaxează, ci este recompensa pentru creier”, completează acesta.

Harta creierului unui client al lui Costin Dămășaru

300 de euro antrenamentul

În acest moment, o sesiune de „antrenament” costă 300 de euro, iar necesarul este de minimum 15.

Acum vin în România la astfel de sesiuni de antrenament șeici din zona Golfului Persic, dar și clienți din America.

Dămășaru spune că are printre clienți inclusiv în miliardar arab, despre a cărui identitate nu poate da detalii.

De asemenea, are un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român, prin care „antrenează” mental sportivii pentru calmarea „vocii interne” înainte de competiții importante.

Costurile vor scădea în viitor

Dămășaru spune că în viitor costul sesiunilor va scădea, pe măsură ce compania va putea să își producă singură echipamentele, fără să le mai achiziționeze de la alți furnizori.

„În zece ani, depresia, anxietatea, bolile mintale, vor fi tratate ca mersul la stomatolog”, estimează acesta.

Fondatorul Veruvis susține că acum poate lega 21 de creiere în serie, iar în curând va putea lega 600.

Mai spune și că sistemele sale sale sunt în curs de patentare în Statele Unite.

„Noi îi învățăm pe cei din State, suntem agenți ai schimbării. Și totul din nevoia mea de a nu muri…”, spune Costin Dămășaru, fondator și director executiv al Veruvis

Afacere profitabilă

Neuro Enhacement SRL, firma care operează Veruvis, a avut în 2022 afaceri de 10,3 milioane de lei și un profit de 6,9 milioane de lei, în vreme ce anul trecut afacerile au scăzut la 7,9 milioane de lei, iar profitul – la 2,87 de milioane.

Omul de afaceri spune că a refuzat investitori care voiau să devină acționari în companie. Așteaptă să îi crească valoarea și abia apoi să vândă, fiind încredințat că este o afacere de viitor.

Spune că nu va muta însă firma în SUA și că Veruvis va avea mereu „cartierul general” în România.

„Viitorul este al creierelor augmentate”

„Viitorul nu este al inteligenței artificiale, ci al creierelor augmentate pentru a nu pierde lupta cu inteligența artificială”, estimează fondatorul Veruvis.

„Harari spune că mai rău decât a fi sărac este să fii inutil”, completează acesta.

Costin Dămășaru este convins că afacerea lui va valora extrem de mult în viitor

„La nivel global se schimbă paradigma. În Occident s-a observat că mare parte din populație este pe medicație. În anii 30, cei cu boli mintale erau tratați cu electroșocuri. În anii 50 a venit teoria că sunt dezechilibre chimice, așa că le tratam chimic. Acum e neurochimic. Noi am găsit o modalitate non-invazivă de a elimina acele disfuncții”, punctează Costin Dămășaru.

Experiențe proaste

Nu toată lumea este însă entuziasmată de descoperirile și sistemele sale.

„Mă întâlnisem cu o doamnă din publicitate, i-am spus că ajutăm copii cu autism și s-a ridicat și a plecat. Altă dată am deranjat un domn ce avea un centru de copii cu autism. Soția lucra la stat. Și atunci m-am trezit cu un control. Și atunci am fost întrebat: «Băi, ce faceți voi aici?». «Inovăm». «Arată-mi aici în tabel». Și am bifat «altă activitate»”, povestește acesta.

Un alt of al său îl reprezintă taxele: „Mi-e mai ușor să fac un copil să vorbească decât să înțeleg sistemul fiscal din România…”.

„Adevărata programare se face prin reclame”

Întrebat dacă vede o parte „întunecată” a terapiilor și sistemelor pe care le promovează, prin faptul că reprogramează creierul, Dămășaru spune că problema adevărată este cea a campaniilor care abuzează psihicul uman.

„Adevărata programare neuromentală se face prin marketing, prin reclame. Sunt oameni plătiți să cerceteze psihicul uman și să te facă să reacționezi la stimuli. Reclamele te reprogramează. Televizorul, telefonul și TikTokul te reprogramează”, avertizează cercetătorul.

