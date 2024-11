Margarita Simonian, 44 de ani, supranumită „păpușa de fier a lui Putin”, redactorul-șef al RT, s-a lăudat cu modul în care canalul de stat folosește inteligența artificială.

„O parte semnificativă a prezentatoarelor noastre… nu există. Sunt artificiale, complet. Aceste chipuri nu există. Noi le-am generat, de la zero, de la voce la personalitate”, a explicat Simonian, într-o înregistrare captată de portalul rusesc independent Agentstvo („Agenția”).

Simonian nu a precizat câți prezentatori au fost înlocuiți de AI, dar a afirmat că „o dată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, profesia de jurnalist va dispărea”.

Ea a subliniat că RT folosește AI nu numai pentru a crea prezentatori, ci și pentru a selecta imagini și a dubla filme, „lucru a redus semnificativ costul producției de conținut”. Inteligența artificială este implicată și în traducerea discursurilor lui Vladimir Putin în alte limbi.

Potrivit ei, „prezentatorii artificiali au și propriile rețele de socializare”.

Russia's propaganda chief admits that many of their reporters are as fake as the news they present, existing only in AI and with fake social media profiles. pic.twitter.com/LQkQx0cGCn