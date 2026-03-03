Cea mai ieftină benzină din România costă marți, 3 martie 2026, 7,78 de lei/l și se găsește în Albești, Mureș. Cea mai ieftină motorină simplă ajunge la 8,08 lei/l și se găsește tot la Albești, în Mureș.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut unele zvonuri că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 3 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi marți, 3 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină: 7,92 de lei/l, motorină: 8,24 de lei/l

Cluj-Napoca – benzină: 7,89 de lei/l, motorină: 8.19 lei/l

Timișoara – benzină: 7,93 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Iași – benzină: 7,94 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Constanța – benzină: 7,95 de lei/l, motorină: 8,24 de lei/l

Cât costă benzina și motorina, pe 3 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină se găsește la stațiile Lukoil, cu 7,92 de lei/l și 7,93 de lei/l la Petrom, iar cea mai scumpă ajunge la 8,07 lei/l la stațiile Mol. Benzina premium variază între 8,5 lei/l la Petrom și 8,79 de lei/l la Mol.

Motorina simplă se găsește în București de la 8,24 de lei/l la Petrom și 8,26 de lei/l la Lukoil până la maxime de 8,37 de lei/l la Mol. Motorina premium variază de la 8,62 de lei/l la Lukoil la 8,92 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este la stațiile DHR și costă 7,89 de lei/l, iar cea mai scumpă ajunge la 8.02 și se găsește la Mol, OMV, Gazprom și Rompetrol. Benzina premium variază între 8,53 de lei/l la Petrom și 8,75 de lei/l la Mol, OMV, Gazprom și Rompetrol.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,19 lei la DHR până la 8,35 de lei/l la Mol și OMV. Motorina premium variază de la 8,63 de lei/l la Lukoil până la 8,91 de lei/l la Rompetrol, Mol și OMV.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 7,93 de lei/l la Lukoil și Socar și ajunge până la 8.04 lei/l la OMV și Mol, iar cea premium pornește de la 8,52 de lei/l la Petrom și Socar până la 8,77 de lei/l la OMV, Gazprom, Rompetrol și Mol.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,26 de lei/l la Socar până la 8,4 lei/l la OMV și Mol, iar cea premium începe de la 8,63 de lei/l la Lukoil până la 8,96 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 7,94 de lei/l și ajunge până la 8,02 lei/l la Mol, Rompetrol și OMV. Benzina premiul are prețuri cuprinse între 8,53 de lei/l la Petrom și 8,75 de lei/l la Mol și Rompetrol.

Motorina simplă costă la Iași 8,26 de lei/l la stațiile Socar și ajunge până la 8,35 de lei/l la Mol, Rompetrol și OMV. Cea premium pleacă de la 8,63 de lei/l la Lukoil și ajunge până la 8,91 de lei/l la Mol, Rompetrol și OMV.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 7,95 lei/l la Lukoil și ajunge la 8,06 lei/l la Rompetrol și OMV, iar benzina premium se găsește de la 8,53 de lei/l la Petrom până la 8,78 de lei/l la Mol, Rompetrol și OMV.

Motorina simplă este la prețuri de la 8,24 de lei/l la Lukoil la 8,35 de lei/l la OMV, iar motorina premium se găsește la 8,6 lei/l la Lukoil până la 8,91 de lei/l la Rompetrol și OMV.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.)

Bogdan Ivan: Carburanții nu vor ajunge la 10 lei/l

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate.

Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Ministrul a dezmințit speculațiile conform cărora prețul motorinei și benzinei ar putea ajunge la 10 lei pe litru, calificând aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

