Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru cel puțin 90 de zile”, a subliniat Ivan.

Ministrul a dezmințit speculațiile conform cărora prețul motorinei și benzinei ar putea ajunge la 10 lei pe litru, calificând aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina la 10 lei sunt niște minciuni sfruntate. Vreau să le dezavuez total, pentru că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru aceste prețuri”, a spus Bogdan Ivan.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Pe 26 februarie, prețurile carburanților continuau să crească în România, iar benzina depășise pragul de 8 lei pe litru, atingând 8,04 lei/litru, în timp ce motorina ajunsese la 8,30 lei/litru.

Ministrul Energiei a explicat că statul a luat măsuri încă de la începutul conflictului, din data de 28 februarie.

Bogdan Ivan a reiterat că România are rezerve strategice pentru minimum 90 de zile, iar sursele de aprovizionare sunt diversificate.

„Aceste lucruri sunt reglementate de lege, sunt asigurate de depozitele de pe teritoriul țării, dar și din afara ei. Pe lângă problemele din Orientul Mijlociu, continuăm aprovizionarea zilnică, la cote mai reduse, ce e drept, dar avem deja depozite pentru a ne asigura că nu vom fi în situație de penurie”, a concluzionat ministrul.

El a subliniat că, la fel ca în situația din octombrie 2025, când sancțiunile împotriva Lukoil au dus la închiderea Rafinăriei Petrotel, autoritățile au reușit să stabilizeze prețurile.

„După ce am luat același tip de măsuri și atunci, prețurile nu au crescut. Tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internațional doar pentru a crește artificial prețurile îi blocăm cu toate instrumentele statului român”, a mai spus Ivan.

Referitor la gazele naturale, ministrul a menționat că România produce aproximativ 90% din necesarul său intern, fiind astfel mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile internaționale. De asemenea, Ivan a precizat că țara dispune de depozite de urgență care pot fi utilizate pentru a asigura un preț stabil la combustibil.

„România este pregătită să facă față situației, cu depozitele care sunt astăzi la nivel național, la toți operatorii economici și cu depozitele de urgență pe care le are. Acestea pot fi eliberate în situații excepționale prin ordin al ministrului Energiei”, a declarat Ivan.

Ministrul a subliniat că instituțiile statului, inclusiv Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC, monitorizează atent piața pentru a preveni speculațiile care ar putea duce la creșteri artificiale ale prețurilor.

„Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC se ocupă de verificarea aplicării legii pentru evitarea situației de speculă. Echipele sunt în teren și verifică documentele, prețul de achiziție, fiind cu ochii pe acest subiect”, a avertizat ministrul.

