În primele 6 luni ale anului, polițiștii rutieri au organizat acțiuni de monitorizare aeriană, fiind utilizate trei elicoptere Eurocopter. În timpul misiunilor pentru prevenirea accidentelor rutiere grave au fost constatate 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depășire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri (neacordare prioritate pietoni, nepurtarea centurii de siguranță, folosire telefon mobil, încălcare marcaj sau circulație pe sens opus).

„Utilizarea elicopterelor în cadrul activităților de poliție a generat multiple beneficii în ceea ce privește prevenirea accidentelor de circulație, respectiv consolidarea climatului de siguranță rutieră, oferind o perspectivă aeriană și completând abilitățile forțelor de poliție de la sol, în ceea ce privește aspecte de importanță precum supravegherea eficientă, monitorizarea traficului rutier, răspuns rapid la situații de urgență, controlul traficului în situații speciale, măsurarea fluxului de trafic”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

În timpul celor 358 de ore de zbor efectuate de cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, polițiștii au monitorizat aerian mai multe drumuri naționale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum și autostrada A2 București – Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE