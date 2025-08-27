- Cloudwards, un site de recenzii pentru software de cloud și confidențialitate, a analizat recenziile de pe TripAdvisor pentru a identifica plajele cu cele mai multe plângeri.
- În total, experții au evaluat 200 dintre cele mai populare plaje din lume. Recenziile au fost filtrate după cuvinte-cheie, inclusiv „murdar”, „aglomerat”, „cozi lungi” „zgomot” sau „plângeri”. A fost întocmit un „rating general al reclamațiilor”.
Cuprins:
Top 10 cele mai proaste plaje din lume
După ratingul general, primele două locuri au fost ocupate de plaje americane, Waikiki din Hawaii și Venice din Los Angeles.
Următoarele pe listă sunt plaja Manuel Antonio din Costa Rica, plaja Clearwater din Florida și plaja din Bournemouth, Marea Britanie.
Top 10 cele mai aglomerate plaje din lume
Locul întâi pentru cele mai aglomerate plaje a fost ocupat de La Pelosa din Sardinia, Italia. Renumită pentru apa sa de un albastru intens și nisipul alb ca făina, frumusețea acestei plaje o face extrem de populară în rândul turiștilor.
Pe locul al doilea s-a clasat o altă plajă din Sardinia, La Cinta, iar pe locul al treilea s-a clasat Falesia din Portugalia.
- La Pelosa, Italia
- Spiaggia La Cinta, Italia
- Praia de Falesia, Portugalia
- Poipu Beach Park, SUA
- Cala Comte, Spania
- Konnos Bya, Cipru
- La Concha Beach, Spania
- Playa de Muro Beach, Spania
Top 10 cele mai murdare plaje din lume
Jumătate din primele 10 cele mai murdare plaje se află în Statele Unite. Primele trei de pe această listă sunt Venice Beach din Hawaii, La Jolla Cove din California și Padre National Seashore din Texas.
- Venice Beach, SUA
- La Jolla Cove, SUA
- Padre IslanNational Seashore, SUA
- Freedom Beach, Thailanda
- Bahia Honda State Park, SUA
- Sombrero Beach, SUA
- Bentota Beach, Sri Lanka
- Balos Lagoon, Grecia
- Four Mile Beach, Australia
- Playa Varadero, Cuba
Top 10 plaje cu cele mai lungi cozi
Analiștii au înregistrat cele mai lungi cozi (facilități, mâncare, transport, găsirea unui loc de parcare etc.) pe plajele mexicane și în Insulele Virgine Britanice, un teritoriu de peste mări al Marii Britanii.
- Playa Delfines, Mexic
- Isla Pasion, Mexic
- The Baths, Insulele Virgine Americane
- Kelingking Beach, Indonezia
- Playa Manuel Antonio, Costa Rica
- Cable Beach, Australia
- Fort Zachary Taylor Historic State Park, SUA
- St. Andrews State Park, SUA
- Cas Abao Beach, Curaçao
- Wai’anapanapa State Park, SUA
Top 10 cele mai zgomotoase plaje din lume
Cele mai zgomotoase plaje au fost în Sint Maarten, Insulele Cayman și Mexic.
- Maho Beach, Sint Maarten
- Seven Mile Beach, Insulele Cayman
- Medano Beach, Mexic
- Tobacco Bay Beach, Bermuda
- Playa Norte, Mexic
- Porto Katsiki, Grecia
- Mullet Bay, Sint Maarten
- White Beach, Filipine
- Ocean City Beach, SUA
- Isla Pasion, Mexic
