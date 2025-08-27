Cloudwards, un site de recenzii pentru software de cloud și confidențialitate, a analizat recenziile de pe TripAdvisor pentru a identifica plajele cu cele mai multe plângeri.

În total, experții au evaluat 200 dintre cele mai populare plaje din lume. Recenziile au fost filtrate după cuvinte-cheie, inclusiv „murdar”, „aglomerat”, „cozi lungi” „zgomot” sau „plângeri”. A fost întocmit un „rating general al reclamațiilor”.

Top 10 cele mai proaste plaje din lume

După ratingul general, primele două locuri au fost ocupate de plaje americane, Waikiki din Hawaii și Venice din Los Angeles.

Plaja Waikiki, Oahu, Hawaii, USA. Foto: Shutterstock

Următoarele pe listă sunt plaja Manuel Antonio din Costa Rica, plaja Clearwater din Florida și plaja din Bournemouth, Marea Britanie.

Top 10 cele mai aglomerate plaje din lume

Locul întâi pentru cele mai aglomerate plaje a fost ocupat de La Pelosa din Sardinia, Italia. Renumită pentru apa sa de un albastru intens și nisipul alb ca făina, frumusețea acestei plaje o face extrem de populară în rândul turiștilor.

Celebra plajă La Pelosa, Sardinia, Italia. Foto: Shutterstock

Pe locul al doilea s-a clasat o altă plajă din Sardinia, La Cinta, iar pe locul al treilea s-a clasat Falesia din Portugalia.

La Pelosa, Italia Spiaggia La Cinta, Italia Praia de Falesia, Portugalia Poipu Beach Park, SUA Cala Comte, Spania Poipu Beach Park, SUA Konnos Bya, Cipru La Concha Beach, Spania Spiaggia La Cinta, Italia Playa de Muro Beach, Spania

Top 10 cele mai murdare plaje din lume

Jumătate din primele 10 cele mai murdare plaje se află în Statele Unite. Primele trei de pe această listă sunt Venice Beach din Hawaii, La Jolla Cove din California și Padre National Seashore din Texas.

Venice Beach din Hawaii. Foto: Shutterstock

Venice Beach, SUA La Jolla Cove, SUA Padre IslanNational Seashore, SUA Freedom Beach, Thailanda Bahia Honda State Park, SUA Sombrero Beach, SUA Bentota Beach, Sri Lanka Balos Lagoon, Grecia Four Mile Beach, Australia Playa Varadero, Cuba

Top 10 plaje cu cele mai lungi cozi

Analiștii au înregistrat cele mai lungi cozi (facilități, mâncare, transport, găsirea unui loc de parcare etc.) pe plajele mexicane și în Insulele Virgine Britanice, un teritoriu de peste mări al Marii Britanii.

Playa Delfines, Mexic. Foto: Shutterstock

Playa Delfines, Mexic Isla Pasion, Mexic The Baths, Insulele Virgine Americane Kelingking Beach, Indonezia Playa Manuel Antonio, Costa Rica Cable Beach, Australia Fort Zachary Taylor Historic State Park, SUA St. Andrews State Park, SUA Cas Abao Beach, Curaçao Wai’anapanapa State Park, SUA

Top 10 cele mai zgomotoase plaje din lume

Cele mai zgomotoase plaje au fost în Sint Maarten, Insulele Cayman și Mexic.

Maho Beach, Sint Maarten. Foto: Shutterstock.

Maho Beach, Sint Maarten Seven Mile Beach, Insulele Cayman Medano Beach, Mexic Tobacco Bay Beach, Bermuda Playa Norte, Mexic Porto Katsiki, Grecia Mullet Bay, Sint Maarten White Beach, Filipine Ocean City Beach, SUA Isla Pasion, Mexic