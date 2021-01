Celebrul festival de muzică Glastonbury, anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de COVID-19

Festivalul de muzică Glastonbury, care se ține anual în Marea Britanie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat organizatorii festivalului. Este pentru a doua oară consecutiv când se întâmplă acest lucru.

„Cu un mare regret, trebuie să vă anunțăm că Festivalul de la Glastonbury din acest an nu va mai avea loc și că acesta va fi un nou an în care ne vom găsi într-o situație forțată. Biletele pentru acest an se vor prelungi până la anul”, au anunțat organizatorii.

With great regret, we must announce that this years Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd