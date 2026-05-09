Decizia de a reduce amploarea paradei care sărbătorește victoria sovietică asupra Germaniei naziste reflectă îngrijorările profunde ale Moscovei. Potrivit Ministerului rus al Apărării, modificările sunt dictate de „situația operațională actuală”.

Restricții în perioada evenimentului din Piața Roșie

Contextul este marcat de intensificarea loviturilor ucrainene pe teritoriul rus, care au vizat recent rafinării de petrol și, simbolic, o clădire rezidențială dintr-un cartier de lux al capitalei ruse.

În prezent, sistemele antiaeriene sunt vizibile pe străzile Moscovei, printre decorațiunile festive. Mai mult, un important operator de telecomunicații a avertizat cetățenii cu privire la posibile restricții ale internetului mobil și ale serviciilor SMS în perioada evenimentelor, măsuri justificate oficial prin necesitatea asigurării siguranței publice.

„Lui Putin îi place să pară că deține controlul și vrea ca statul rus să pară puternic, iar acesta nu este mesajul pe care îl transmite acum”, a explicat Sam Greene, profesor de politică rusă la Kings College London, subliniind caracterul atipic al deciziei.

La rândul ei, Nina Hrușciova, profesoară la New School, a descris atmosfera de la vârful puterii ruse ca fiind dominată de o „paranoia omniprezentă”, alimentată de zecile de drone lansate zilnic din Ucraina și de evenimentele internaționale recente care au vizat lideri din Iran, Venezuela sau chiar atacurile asupra președintelui american Donald Trump.

Armistițiu de trei zile și un schimb istoric de prizonieri

Un element central al zilelor premergătoare paradei este acordul de încetare a focului mediat la nivel internațional. Președintele american Donald Trump a anunțat vineri un armistițiu de trei zile (9-11 mai) agreat de Rusia și Ucraina.

Acordul, confirmat rapid de ambele tabere, include oprirea luptelor și un schimb masiv de prizonieri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că schimbul se va desfășura în format „1.000 la 1.000”.

„Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni care pot fi aduși acasă”, a declarat Volodimir Zelenski, care a adăugat o notă ironică la adresa Moscovei, emițând un decret prin care „permite” desfășurarea paradei rusești.

Acest armistițiu pare să fi dezamorsat temporar tensiunile majore, venind la scurt timp după ce Ministerul de Externe al Rusiei avertizase misiunile diplomatice din Kiev să se evacueze, anticipând posibile atacuri ucrainene de 9 mai și pregătind represalii masive.

Restricții fără precedent pentru presa internațională

Pentru prima dată în istoria recentă, presa internațională este aproape complet exclusă de la eveniment.

Jurnaliști acreditați la Moscova, inclusiv echipe ale postului CNN, au fost informați în ultimul moment că nu mai pot participa, accesul fiind permis exclusiv „radiodifuzorilor gazdă” (mass-media de stat rusă).

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a negat retragerea acreditărilor, susținând că formatul limitat al ceremoniei a impus o reducere proporțională a numărului de jurnaliști prezenți.

Listă restrânsă de invitați

Izolarea diplomatică și formatul restrâns se reflectă și în tribuna oficială. Spre deosebire de anii trecuți – cum a fost 2025, când președintele chinez Xi Jinping a fost invitat de onoare alături de zeci de alți șefi de stat – prezența internațională din acest an este modestă.

Printre liderii confirmați se numără Alexander Lukașenko, președintele Belarusului, sultanul Ibrahim Iskandar, regele Malaysiei, dar și Thongloun Sisoulith, președintele Laosului.

Premierul slovac Robert Fico se află la Moscova pentru discuții bilaterale cu Vladimir Putin, însă a confirmat că nu va asista la parada militară.

Dincolo de discursurile oficiale, impactul prelungit al războiului se resimte tot mai acut în rândul populației. Pe fondul încetinirii economice și al restricțiilor tot mai severe, starea de spirit a moscoviților devine rezervată.

Așa cum a rezumat un locuitor al capitalei, citat sub protecția anonimatului: „E deja timpul să se termine… Oamenii mor, finanțele dispar și se introduc tot felul de restricții. Războiul nu a fost niciodată bun”.

