În cadrul întâlniri de la Kiev, liderul ucrainean i-a spus șefului AIEA, Rafael Grossi, că misiunea AIEA în Ucraina este „urgentă” și că țara dorește ca echipa sa să facă mai mult decât să efectueze o inspecție la centrala de la Zaporojie.

„Vrem ca misiunea AIEA să găsească o cale de trecere prin… coridoarele de securitate pentru a ajunge la centrală şi să facă tot posibilul cu scopul de a evita pericolele la scară mondială”, a declarat Zelenski, potrivit înregistrării video publicate de preşedinţie.

„Probabil, astăzi, aceasta este una dintre problemele prioritare ale securităţii Ucrainei şi a întregii lumi”, a adăugat Zelenski.

