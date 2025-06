Proiectul Plowshare: Precedentul istoric

Haverly sugerează detonarea unei bombe nucleare în ocean pentru a accelera sechestrarea carbonului.

Acest proces, cunoscut ca Enhanced Rock Weathering (ERW), implică pulverizarea bazaltului de pe fundul mării pentru a capta dioxidul de carbon din atmosferă.

Inițiat în 1957, Proiectul Plowshare a explorat utilizarea exploziilor nucleare în scopuri pașnice de construcție. Testul „Sedan” din 1962 a creat un crater masiv. Însă programul a fost oprit în 1977 din cauza riscurilor de mediu și sănătate.

Planul lui Haverly

Cercetătorul propune îngroparea unei bombe cu hidrogen sub Platoul Kerguelen din Oceanul Antarctic. Dispozitivul ar fi plasat la 3-5 km sub fundul mării și la 6-8 km sub suprafața apei.

Conform calculelor sale, explozia ar fi conținută în apă, iar bazaltul ar absorbi majoritatea radiațiilor local.

Riscuri și controverse

Haverly estimează că efectele imediate ale radiațiilor ar provoca „puține sau nicio pierdere de vieți”. Totuși, recunoaște că pe termen lung, explozia „va afecta oamenii și va cauza pierderi”.

El argumentează că creșterea radiațiilor ar fi „doar o picătură în ocean”, având în vedere că „în fiecare an emitem mai multe radiații din centralele pe cărbune și am detonat deja peste 2.000 de dispozitive nucleare”.

Cercetătorul compară acest risc cu amenințarea schimbărilor climatice, care se estimează că vor afecta 30 de milioane de vieți până în 2100.