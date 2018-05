”Dragostea nu se bucură în rău, ci în adevăr. Întotdeauna protejează, întotdeauna are încredere, mereu speră, mereu perseverează. Dragostea nu dezamăgește niciodată”, a spus Prințul William la slujba de la Catedrala din Machester, citind din Biblie. La ceremonie a asistat și premierul britanic Thresa May.

”Vizarea celor tineri şi nevinovaţi în timp ce se bucurau de o seară lipsită de griji pe Manchester Arena la 22 mai 2017 este un act de o laşitate dezgustătoare. Intenţia sa a fost să lovească în inima valorilor noastre şi în modul nostru de viaţă, într-unul dintre oraşele noastre cele mai vibrante, cu scopul de a ne ştirbi determinarea şi de a ne diviza. A eşuat”, a spus Theresa May potrivit Manchester Evening News.

Ulterior a fost ținut un moment de reculegere la nivel național, scrie Daily Mail.

În cursul altor evenimente, cântăreți de la corurile locale (inclusiv Manchester Survivors Choir, cor format din victime ale atacului) s-au adunat în oraș pentru a cânta ”Manchester Together – With One Voice” (”Manchester împreună – Cu o singură voce”).

De asemenea, marți, și cântăreața americană Ariana Grande a publicat un mesaj emoționat pe Twitter: ”Mă gândesc la voi toţi astăzi ca în fiecare zi. Vă iubesc din tot sufletul şi vă trimit toată lumina şi căldura de care sunt în stare în această zi dificilă” .

După ce Salman Abedi, un tânăr britanic în vârstă de 22 de ani cu părinți libieni, s-a aruncat în aer la sfârșitul unui concert al cântăreței Ariana Grande pe Manchester Arena, 22 de oameni au murit. Acesta este cel mai letal atac comis de jihadiști în Marea Britanie, iar printre victime se numără și un copil care avea doar opt ani. 500 de alte persoane au fost rănite.

