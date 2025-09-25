Bărbatul a fost depistat în Galați

Pe numele bărbatului, în vârstă de 46 de ani, era emis de către autorităţile judiciare din Germania un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, potrivit Monitorul de Galați.

Cetăţeanul străin a fost depistat miercuri, 24 septembrie, în municipiul Galați în urma colaborării realizate între poliţiştii germani şi poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, prin intermediul Biroului SIRENE România, cu sprijinul celor din cadrul Secţiei 5 Poliţie Galaţi.

Prejudiciu de 1,5 milioane de euro

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 1 august 2020 – 30 aprilie 2024, bărbatul, având calitatea de director general autorizat să acţioneze ca reprezentant unic al unei companii, ar fi încheiat 46 de contracte pentru livrarea unor rulote sau pentru închirierea acestora şi/sau ar fi determinat şi angajaţii să desfăşoare aceste activităţi, deşi nu puteau să îndeplinească obligaţiile contractuale corespunzătoare, în toate cele 46 de cazuri”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Galați.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea faptelor este estimat la aproximativ 1.500.000 de euro.

Bărbatul a fost prezentat, miercuri, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel care a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de joi să fie prezentat Curţii de Apel Galaţi, în vederea emiterii mandatului de arestare provizorie.

