CFR Călători trece la ora de iarnă. Anunțul făcut de compania feroviară de stat

CFR Călători informează că începând din 29 octombrie 2017, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

În noaptea de 28 spre 29 octombrie 2017, ora 04:00 devine ora 03:00. Practic, se revine la ora normală, pentru că primăvara, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică a lunii martie (25/26 martie, în 2017), se trece la ora de vară. Atunci, ceasurile su fost date înainte cu o oră la 03.00, care a devenit 04.00, iar 26 martie a fost cea mai scurtă zi din acest an.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

Trenurile de călători vor pleca din gări (staţiile din care se formează) după ora oficială de vară până în noaptea de 28/29 octombrie 2017 ora 4 AM, care devine ora 3 AM.

În noaptea 28/29 octombrie 2017, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 29 octombrie 2017, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii sunt rugați să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcalatori.ro, să contacteze CFR la numărul de telefon 021/9521 (pentru traficul intern) sau să se adreseze personalului din stații.