Posturile scoase la concurs de CFR Călători și CFR SA

Noi angajări la CFR Călători și CFR SA sunt planificate pentru luna februarie, în urma anunțurilor publicate pe site-urile oficiale ale celor două companii de stat, potrivit Cfir.ro. Posturile disponibile includ poziții pentru șef de tură, revizor tehnic vagoane, economist specialist, acar și inginer.

CFR Călători a anunțat două concursuri în luna februarie:

10 februarie: Se caută un șef de tură la SRTFC Craiova, Depoul Pitești – Comanda Personalului și Îndrumare Locomotive.

11 februarie: Post disponibil pentru un revizor tehnic vagoane I la SRTFC Iași, Revizia de Vagoane Bacău – Compartimentul Revizia și Pregătirea tehnică a trenurilor.

CFR SA organizează trei concursuri:

5 februarie: Economist specialist în cadrul Serviciului Buget, Venituri, Cheltuieli – Direcția Operațiuni Financiare din Centralul CFR SA.

12 februarie: Două posturi disponibile la SRCF Craiova: acar la stația Caracal, Divizia Trafic, și inginer III la Serviciul Linii, Divizia Linii.

Actele necesare pentru înscrierea la concursurile de angajare din cadrul CFR

CFR Călători și CFR SA a publicat și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs:

Cerere tip de participare la concurs- trebuie să fie completată și, dacă este cazul, avizată de directorul sucursalei;

Diploma de studii – original și copie;

Act de identitate – C.I. sau B.I., original și copie;

Adeverință de vechime în specialitate sau documente care atestă experiența pentru postul vizat;

Curriculum Vitae;

Certificat de calificare profesională – dacă postul o cere, de exemplu pentru mecanici de locomotivă sau alte specializări.

CFR Călători a anulat mai multe concursuri în ianuarie 2025

Reluarea angajărilor vine după ce, în ianuarie 2025, conducerea CFR Călători a anulat mai multe concursuri din cauza prevederilor Ordonanței Trenuleț (OUG 156/2024). Deși concursurile destinate promovării interne au continuat, anularea acestora a generat controverse, în special pe fondul creșterii fondului de salarii.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a dispus compensarea orelor suplimentare prin timp liber, în loc de plata acestora, provocând dificultăți operaționale. Numărul limitat de mecanici de locomotivă a dus la suspendarea a 244 de trenuri din totalul de 1.100, afectând mobilitatea cetățenilor.

Restricțiile privind angajările de personal nu se limitează doar la CFR Călători. CFR SA și Metrorex au adoptat măsuri similare în linie cu politica de austeritate promovată de premierul Ilie Bolojan. Recent, Metrorex a anulat toate concursurile de angajare, inclusiv cele aflate în desfășurare.

