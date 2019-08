”Dacă ar trebui să alegi între o poveste tristă și una veselă, cu

siguranță, ai prefera-o pe cea veselă, nu-i așa? Însă oricât de

mult ne-ar displăcea, în viață există și lucruri triste, cum sunt sărăcia,

corupția și nedreptățile. Dacă nu am vorbi niciodată despre ele,

ar cădea în uitare și, mai ales, nu s-ar face nimic pentru remedierea lor.

Mă numesc Charles Dickens și mi-am dedicat viața acestor teme,

scriind despre ceea ce nimeni nu voia niciodată să vorbească.

Pentru că am avut o copilărie grea, când m-am făcut mare m-am hotărât

să scriu în romanele mele despre unele dintre cele mai rele lucruri care

se întâmplau în epoca mea. Să nu crezi însă că operele mele au fost

plictisitoare, dimpotrivă: au avut foarte mare succes, și am devenit unul

dintre cei mai cunoscuți scriitori din lume. Vrei să știi cum am reușit?

Am să-ți povestesc.”

Așa începe o poveste fascinantă, despre Charles Dickens, scriitorul care a cucerit inima publicului cu romanele sale.

